El plan de Sagunt para proteger a las 'rates penades' pasa por las hembras reproductoras

Preservar la población de la "rata penada" en Sagunt, una especie protegida en España, incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especiales, es el principal objetivo de la Colla verda, grupo de voluntariado ambiental que coordina Acció Ecologista Agró en colaboración con el ayuntamiento.

Con este fin, el colectivo ha instalado cinco nuevos refugios, principalmente para el murciélago común en el Marjal dels Moros. Dos en el Centro de Educación Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), que sustituyen a los que ya estaban instalados y que se encontraban en mal estado, y otros tres en el humedal, en árboles a unos tres metros de altura, así como en posters de la luz ya en desuso. Instalaciones en altura como requieren estos animales: zonas de fácil acceso y sin barreras.

Proyecto

Un proyecto que lleva desarrollándose cerca de seis años con "buenos resultados", ya que, aunque no esté cuantificado el crecimiento poblacional de estos quirópteros en esta última década, desde la Colla Verda sí que certifican que estos refugios han llegado a albergar colonias de decenas de ratas penadas, algo que no es fácil de conseguir, dado que estos animales "son muy fieles a sus colonias y les cuesta hacer una nueva", explicaba uno de los portavoces del proyecto, Miguel Crespo, quien lleva a su espalda, junto a otros voluntarios y voluntarias, cerca de 15 refugios habilitados.

El descenso de la población preocupa y de ahí que desde la entidad y con el apoyo del ayuntamiento este plan para aumentar las colonias siga en marcha. El fraccionamiento de su hábitat y la cantidad de químicos que se utilizan y que permanecen en el ambiente son algunas de las causas de su alta mortandad. Sin embargo, dotarlos de nuevos refugios donde establecer la colonia no es cosa fácil. "Son animales de costumbres, solo si están bien y seguros repiten y esto hace que la colonia de hembras reproductoras crezca y con estas la población de ratas penadas. La clave está en conseguir que estas hembras entren en el refugio, hagan su colonia y esta siga creciendo con la entrada de nuevas hembras reproductoras", explicaba Crespo.

En este caso, hay que recordar que se trata de una especie fisurícola, que sus refugios son las fisuras o grietas de árboles y de las casas. Refugios que han ido desapareciendo con el urbanismo feroz de las últimas décadas y la nueva forma de construir, que ha dejado atrás las tejas, uno de los rincones preferidos para la especie. Esto ha obligado a construir refugios que se adapten a sus nuevas necesidades.

La Colla colocando refugios / Agró

Combatir plagas

Desde el Ayuntamiento de Sagunt, el concejal de Sanidad, Javier Timón, aplaudía la medida, ya que son animales que contribuyen al equilibrio natural, en referencia a que son muy útiles contra la plaga de mosquitos, además de erradicar otras que afectan a productos agrícolas. Según Crespo, "en una noche, un murciélago puede ingerir hasta 1.000 mosquitos y en un refugio como los nuestros pueden contabilizarse murciélagos por decenas; es decir, que son más Batman que Drácula, por lo que hay que protegerlos", terminaba.