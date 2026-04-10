Sagunt eleva a 750.000 euros dos programas de ayudas por concurrencia

El Ayuntamiento de Sagunt ha lanzado sendas convocatorias de subvenciones por concurrencia competitiva que suman más de 750.000 euros. Con el plazo abierto para las solicitudes hasta finales de mayo, el delegado del área gestora, Javier Timón, destaca que estos programas "se han visto sustancialmente incrementados, no solo por la voluntad de mejorar las ayudas, sino también para adaptar las cuantías a lo establecido en la nueva normativa".

El destino de estos fondos públicos es la promoción del deporte en todos sus formatos y modalidades. "Esperamos que este esfuerzo presupuestario ayude a nuestras entidades a adaptarse" al renovado marco normativo, según precisa el concejal de Actividad Física, Salud y Deportes.

Imagen de una de las fiestas de clausura del deporte escolar de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

El programa con más inversión se centra en la edad escolar. Con más de 475.000 euros, esta ayuda sirve, entre otros fines, para el pago de las nóminas de los monitores de los grupos que desarrollan sus actividades tanto en los colegios como en las instalaciones deportivas municipales. El incremento presupuestario respecto al año pasado se incrementa cerca de un 30 %, según precisan desde el Ayuntamiento de Sagunt.

Centenares de escolares

Los beneficiarios de estas subvenciones son los centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos, las asociaciones de madres y padres del alumnado y las entidades deportivas legalmente constituidas. Este sistema, que reúne a centenares de escolares en Sagunt desde hace años, obliga a los solicitantes a planificar con tiempo sus expectativas para la siguiente temporada o curso, que en este caso será el 2026/2027.

El otro paquete de ayudas, que crece un 25 % respecto al año pasado hasta alcanzar los 300.000 euros, está destinado a promover la práctica de la competición federada, la organización de eventos y el desarrollo tanto de actividades formativas como de proyectos de integración, siempre en el ámbito deportivo.

Beneficiarios

Dirigido a entidades, deportistas individuales y promotores de actividades, los interesados podrán presentar sus solicitudes según la línea a la que se ajusten sus proyectos. La primera se reserva para la competición federada, ya sea por equipos, donde el CB Puerto Sagunto fue el único en recibir el máximo de 25.000 euros el pasado año, o individual, con el tirador Antonio Comeche y el atleta Abde El Khayami beneficiados en 2025 con el tope de 2.500 euros.

El segundo bloque lo conforman la organización de eventos, que el anterior ejercicio repartió ayudas entre el X Gran Fons de Muntanya Ciutat de Sagunt, el IX Triatlón Sagunto o la XXXIX Media Maratón al Puerto de Sagunto.

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Líneas desiertas

Las otras dos líneas, la organización de actividades formativas y la promoción de la integración de los colectivos de la diversidad a través de la actividad física, se quedaron desiertas en 2025, como ocurre habitualmente.