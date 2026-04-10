Sagunt tomará medidas frente a las "vulnerabilidades" de su red de agua

Aigües de Sagunt sigue adelante con sus planes para recuperar la tarifa de inversiones, que encarecerá la mayoría de los recibos del agua en 16,74 euros al año a cambio de ejecutar un plan de actuaciones prioritarias para combatir las "vulnerabilidades en los sistemas de abastecimiento y evacuación". Según se aprobó en el último consejo de administración de la empresa público-privada, esta fragilidad «conviene solventarla lo más rápidamente posible para no poner en riesgo la prestación de un servicio fundamental».

Entre los motivos que llevan a proponer este programa de obras hasta 2034, que es cuando expira la concesión otorgada a Aigües de Sagunt para gestionar el ciclo integral del agua, el expediente señala la dana de octubre de 2024, así como el apagón general en abril de 2025 o los episodios de lluvias intensas «cada vez más frecuentes». A la hora de priorizar las inversiones, también se ha tenido en cuenta la mayor concienciación de la ciudadanía tanto en cuestiones ambientales como en la lucha contra el cambio climático y las olas de calor.

Oficina de Aigües de Sagunt en el Port. / Daniel Tortajada

Esta planificación diferencia tres bloques a la hora de agrupar las necesidades más urgentes. En el primero se persigue la robustez del abastecimiento «ante cualquier contingencia». En este apartado se pretende combatir las vulnerabilidades en la producción frente al «acelerado» incremento en la demanda, que entre los municipios que conforman el consorcio del agua del Camp de Morvedre se prevé para este 2026 que alcance los 11,5 millones de metros cúbicos, cuando la concesión de la Confederación Hidrográfica del Júcar es de 12,2 millones y la capacidad de la potabilizadora llega a los 12,6 millones, según la información facilitada al consejo de Aigües de Sagunt.

Estrecho margen

Así y para hacer frente al margen «cada vez más estrecho» que deja a algunos depósitos con una autonomía máxima que ronda las 7 horas, el plan de inversiones pone deberes a la Entitat de Sanejament d'Aigua (Epsar) de la Generalitat para dedicar 10,9 millones de euros, con la máxima prioridad, a aumentar la capacidad tanto del almacenamiento para absorber puntas de demanda como de la producción. Este bloque se completa con cerca de 1,5 millones de euros aportados por Aigües de Sagunt para la adecuación del depósito del polígono Sepes y la conexión para el refuerzo del transporte de agua a los polígonos industriales.

Un segundo grupo de inversiones se centra en la sostenibilidad ambiental y contempla la implantación de una primera fase del plan de recursos alternativos para el riego de zonas verdes y los baldeos. Con una dotación próxima a los 300.000 euros, esta medida prevé la instalación de una pérgola bioclimática fotovoltaica.

Puntos críticos inundables

El tercer bloque de actuaciones incide en la mejora del saneamiento y el drenaje urbano, especialmente en «puntos críticos inundables». Concretamente en el apartado de renovación de activos, este plan prevé una inversión de casi 4,7 millones de euros en su red de más de 375 kilómetros de longitud, donde, tras más de 10.000 observaciones, se detectaron más de 2.000 incidencias de gravedad alta y media.

El principal gasto es la construcción de sendos tanques de tormentas en el Port de Sagunt y Almardà

Entre las intervenciones millonarias que se recogen en este apartado, con la competencia compartida entre la Epsar y Aigües de Sagunt, el programa de inversiones hasta 2034 contempla la aportación de 10,9 millones de euros para la construcción de sendos tanques de tormentas en la avenida Mediterráneo del Port y en la salida de la Acequia del Rey de Almardà, además de un colector en este último núcleo.

Cuota de recuperación

Así, el plan aprobado por el consejo de administración de la empresa alcanza los 17,4 millones de euros, que no solo se nutrirán de la recuperada tasa de inversiones, sino que incorporarán a partir de octubre de este año los 2,56 euros al mes correspondientes a la cesante cuota de recuperación.