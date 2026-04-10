Vuelve la Tarjeta Activa del comercio de Sagunt

El Ayuntamiento de Sagunt organiza junto a la Federación de Asociaciones de Comerciantes del Camp de Morvedre (Facosa) una nueva edición del programa Tarjeta Activa Sagunto Comercio 2026. A través de esta iniciativa, la concejalía de Comercio y Mercados repartirá 2.000 tarjetas entre la ciudadanía para continuar fomentando el consumo de proximidad y dinamizando el tejido comercial de la ciudad. En esta ocasión solo se emitirán tarjetas para comprar en establecimientos comerciales adheridos a la campaña.

Cuándo y cómo se adquieren

Las fechas para solicitar una cita previa para la adquisición de las tarjetas son el 14 y 17 de abril y podrán recogerse el 15 y 16 de abril en el Ayuntamiento de Sagunt o los días 21, 22 y 23 de abril en la sede de Facosa (c/ San Pedro número 69 de Port de Sagunt). La compra solo se puede realizar mediante tarjeta de crédito o débito y tendrán un valor de 100 euros de los que cada cliente aportará 50 euros. Esto representa para la ciudadanía un descuento del 50 % en el gasto que haga en los establecimientos adheridos a la promoción. La adquisición de las tarjetas está limitada a una cantidad máxima de una tarjeta por cada persona beneficiaria.

Cartel 'Targeta Activa' 2026. / Ayuntamiento de Sagunt

El saldo

El saldo de las tarjetas se podrá utilizar en una o varias compras, así como en uno o en más comercios. Además, los establecimientos adheridos ofrecerán la posibilidad de combinar esta tarjeta con otros medios de pago para completar el precio del producto en caso de no disponer de suficiente dinero en la Tarjeta Activa.

Condiciones

Se podrá utilizar en los comercios adheridos a la campaña entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2026. Estos negocios exhibirán el cartel identificativo de la Tarjeta Activa Sagunt Comercio 2026 en un lugar visible de su establecimiento. Una vez finalizado el plazo establecido, el saldo de las tarjetas que no haya sido gastado no podrá ser reembolsado y se destinará un 50 % al Banco de Alimentos de Sagunt y un 50 % será reintegrado al ayuntamiento.

La iniciativa

La concejala de Comercio y Mercados, Natalia Antonino, destaca la importancia de esta iniciativa: "La Tarjeta Activa es una herramienta clave para apoyar a nuestro comercio local, que es motor económico y social de Sagunt. Con esta nueva edición, seguimos apostando por incentivar las compras en nuestros establecimientos y fortalecer el tejido comercial de la ciudad”. La edila ha remarcado que esta campaña no solo favorece a los comercios, sino "también a la ciudadanía, ya que puede acceder a un mayor poder de compra, generando un impacto positivo en toda la economía local”.

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Desde el Ayuntamiento de Sagunt y Facosa se anima a la población a participar activamente en esta iniciativa y a apostar por el comercio de proximidad como forma de contribuir al desarrollo económico y social del municipio.