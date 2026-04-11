Adiós a los agujeros del badén del río en Canet

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer procedió este viernes a tapar y asfaltar todos los agujeros del tramo del badén del río que están dentro de su demarcación.

Una acción que se producía después de conocer que la competencia del mantenimiento de este paso entre Port de Sagunt y Canet era municipal, tal y como avanzó a este diario la CHJ.

Nada más saber que la responsabilidad, también en materia de seguridad, era de ambas administraciones locales, tal y como explicó el organismo público a preguntas de este diario, el consistorio de Canet a través de su brigada de mantenimiento, ha llevado a cabo la actuación, como ya había advertido el alcalde, Pere Antoni, en la información publicada por Levante-EMV. «Dicho y hecho», afirmaba.

El alcalde muestra el asfaltado de los agujeros. / Ayuntamiento de Canet

Desconocimiento

Antoni aseguraba que no había actuado con anterioridad por entender que le competía al ministerio, pero tal y como explicó la CHJ a este diario, "según el expediente 2016AP0385 obrante en este organismo, con doble resolución a cada Ayuntamiento de enero 2020, la Confederación Hidrográfica del Júcar autorizó, de forma provisional, el uso de este paso-badén en tanto se llevaba a cabo el proyecto previsto, por parte de dichos consistorios, de construir un nuevo puente de conexión entre ambos municipios", así lo explica el ministerio.

Pero además, desde la CHJ se insistía en que ambas administraciones deben velar por la seguridad de esta vía de conexión. "En estas autorizaciones, concretamente en el punto nº3, se indica específicamente: Corresponde al titular del badén la implantación de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios, incluso el control y prohibición de accesos en situación de avenida o cuando la circulación de caudales por el río suponga riesgo. Así como el adecuado estado para la circulación y la seguridad vial en los caminos de acceso al badén", implementaban en su aclaración a este diario.

Ahora solo cabe esperar respuesta del Ayuntamiento de Sagunt ante la información del ministerio, a tenor de la cual deja en manos de la administración local saguntina una posible actuación. De momento, el consistorio sigue sin pronunciarse.

Mal estado

Hay que recordar, como ya publicó levante, el mal estado que presenta esta vía de conexión, entre ambas localidades, llena de baches y agujeros a lo largo de todo su recorrido, lo que la convierte en un punto crítico y de alto riesgo para los usuarios, tal y como publicó este jueves este diario. Una situación que se produce por el desgaste y la cantidad de tráfico que soporta esta pseudocarretera con un paso de centenares de vehículos diarios, consecuencia de la falta de una alternativa por la costa, como iba a ser el puente, cuyo proyecto, de momento, continúa sin avanzar.