La APV sigue adelante con sus planes en el Pantalán del Port de Sagunt
Una empresa vizcaína y otra madrileña serán las encargadas de definir las alternativas de futuro para los restos de la fase marítima
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) sigue adelante con sus planes para el Pantalán del Port de Sagunt y ha adjudicado la redacción del proyecto de actuación en su fase marítima.
Aunque el compromiso con el ayuntamiento era que el paseo terrestre tuviera continuidad unos cientos de metros mar adentro, el organismo presidido por Mar Chao ha repetido recientemente sus reticencias, debido a las dudas sobre la viabilidad de la inversión tanto desde un punto de vista económico, al no llevar aparejada una explotación portuaria, como ambiental, debido a los efectos del cambio climático sobre la durabilidad de la nueva infraestructura.
Integración ambiental
En este contexto, la APV sacó a licitación por algo más de 180.000 euros la redacción de un proyecto que contemple «las obras para la integración ambiental» del desmantelado tramo marítimo del Pantalán, «valorando la viabilidad técnica y económica de las soluciones propuestas».
UTE
Esta misión ha recaído en la unión temporal de empresas compuesta por Senner Movility, con sede en Vizcaya, y la madrileña Gaudium Ingenieros, que disponen ahora de ocho meses para la entrega de la documentación. En el encargo de la APV no hay referencias al paseo marítimo, pero sí se solicita una valoración de los trabajos para desmantelar completamente el antiguo Pantalán.
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