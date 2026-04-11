El colegio de ingenieros reclama la recuperación en Sagunt de un "testimonio único del paisaje industrial valenciano del siglo XX"

Las voces que exigen desde Sagunt la prolongación marítima del nuevo paseo del Pantalán han encontrado un inesperado aliado en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

En el marco del II Congreso del Patrimonio de las Obras Públicas, que se celebra en la Comunitat Valenciana, esta asociación profesional presentó una actualización del catálogo de actuaciones, que recoge las infraestructuras "sobre las que llamamos la atención, porque su estado de conservación es deficiente y se identifican acciones necesarias por parte de la administración", según explicó su vicepresidente Ricardo Martín de Bustamante.

En este nuevo listado de más de un centenar de elementos aparece el Pantalán del Port de Sagunt, cuyo futuro está resuelto a medias, después de que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) optara por desmantelar gran parte de la plataforma que se adentraba al mar, ejecutara un paseo en el tramo terrestre y haya mostrado reticencias a cumplir con su compromiso de prolongar esta infraestructura unos cientos de metros sobre el mar.

Estado crítico

En la ficha dedicada al antiguo embarcadero de la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM), el colegio de ingenieros señala su "estado crítico" de conservación, que es "consecuencia directa de la falta de mantenimiento y la pérdida de la protección catódica que preservaba sus elementos metálicos". Esta descripción, que no recoge los últimos trabajos desarrollados en la zona, alerta también de los "graves efectos" de la corrosión tanto en los pilotes como en las uniones estructurales, "provocando el colapso de tres de sus 46 vanos durante los temporales de 2019 y 2020".

Daniel Tortajada

Este "avanzado deterioro", como lo califica el catálogo, "pone en peligro una de las últimas huellas físicas de la CMSM y del pasado siderúrgico que dio origen al Puerto de Sagunto, un testimonio único del paisaje industrial valenciano del siglo XX". Pero la asociación profesional no se limita a lamentar el estado de conservación del Pantalán, sino que propone "una intervención integral de consolidación y puesta en valor, orientada a su rehabilitación como pasarela cultural y mirador patrimonial".

Trazado

Algunas de las premisas para impulsar esta intervención, según el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, son "preservar su trazado y su valor simbólico como emblema de la identidad industrial saguntina". Al no tener constancia de la retirada de gran parte de la antigua plataforma, esta propuesta aboga por "reconstruir los vanos colapsados" y proceder a la "limpieza, refuerzo estructural y reinstalación de sistemas anticorrosivos", con el objetivo de "garantizar su estabilidad y reactivar su uso público en clave patrimonial".

De esta forma, "no solo se evitaría la pérdida de una obra singular de ingeniería civil portuaria, sino que el Pantalán se convertiría en un símbolo vivo de la memoria obrera y del desarrollo técnico que configuró la 'Factory Town' de Sagunto".

Repaso histórico

En su catálogo, la asociación profesional hace un pequeño recorrido por la historia de esta infraestructura construida entre 1975 y 1977 por la Compañía Minera de Sierra Menera para la descarga de mineral de hierro procedente de Ojos Negros. En el contexto de Sagunt como "núcleo metalúrgico más importante del Mediterráneo español", el Pantalán fue diseñado para "operar buques de hasta 100.000 toneladas, gracias a un calado superior a los 14 metros".

La infraestructura amplió sus funciones al embarque de cemento y clínker y a la importación de carbón, con una actividad media de 7.100 toneladas diarias y la movilización de más de 18 millones de toneladas de productos. El sistema de carga terrestre estaba compuesto por una tolva conectada a una cinta transportadora, que terminaba en una máquina de carga con brazo de 27,2 metros de alcance. Sobre la plataforma se disponían raíles que permitían el movimiento de tolvas para la carga y descarga de material, mientras que el conjunto de la estructura contaba con una vía asfaltada de servicio para el tránsito de vehículos.

Vida útil limitada

El colegio de ingenieros también recuerda que esta obra "tuvo una vida útil limitada", ya que "el cierre de Altos Hornos del Mediterráneo en 1984 supuso la pérdida del principal cliente de la CMSM, que cesó su actividad en 1987. En 1990, la concesión del Pantalán pasó a manos de la APV, momento en el que dejó de tener uso comercial".

Entre sus características, este catálogo señala que se extendía más de kilómetro y medio mar adentro y estaba formado por un tablero de hormigón armado de anchura variable entre los 7 y los 20 metros, que finaliza en una plataforma metálica de 60 metros. Su estructura se componía de vanos de 30 metros de longitud.