De cent en cent
Poda dels arbres de la Glorieta
Noves carreteres en la comarca
Mor l’exalcalde Pitarch
Carnestoltes a Sagunt
El mes de febrer s'inicià amb plugim i sobretot amb un fort vendaval. Va causar destrosses en arbres i tarongers. El mercat setmanal va continuar celebrant-se amb la destacada assistència del veïnat. No obstant això, el corresponsal de Las Provincias del 4 de febrer criticava que "una núve de mendigos, mutilados y profesionales de la mendicidad exhiben sus deformes físicos implorando la caridad pública".
Entre els problemes urbans que intenten solucionar-se, va estar el del pas a nivell de la Compañía del Norte. Una comissió municipal presidida pel regidor Palanca es desplaçà a València. També preocupava la dimensió dels arbres de la Glorieta. El regidor Petit Reguart va encarregar-se de la seua poda. Per una altra banda, el monument a la Restauració seguia fent-se. Va rebre la visita de l'arquitecte municipal de València Ángel Romaní. Ho relatava Las Provincias del 7 de febrer.
L'estat de les carreteres continuava preocupant en la comarca. Els representants municipals de Canet, Faura, Benifairó, Quart, Quartell, Benavites, Faura, Algímia i Puçol van reunir-se en l'Ajuntament de Sagunt amb l'alcalde Andrés Maldonado. Volien reivindicar els projectes de quatre carreteres: Algímia-Quart, les Valls-Canet, Canet-Port de Sagunt i Port de Sagunt-Puçol. Es volia que foren assumides per la Diputació de València. Mentres estes arribaven, va celebrar-se la inauguració de la carretera que unia Quartell amb la de València-Barcelona. Tenia el mèrit que havia sigut promoguda per l'Ajuntament presidit per José Bonet. Finalment, cal destacar que el 10 de febrer el regidor saguntí Sarnau va presentar una sol·licitud conjunta amb l'Ajuntament de Puçol en la Diputació de València. Volien que es fera la carretera del Port de Sagunt a Puçol per la partida de Gausa.
Programació cultural
La programació cultural va comptar amb la representació en el teatre del Port de Sagunt de l'obra 'Noche de faro' de l’'actor Juan Santacana. Els mestres Fernando García i José Andiani impartiren unes conferències en les escoles dedicades al "glorioso raid de nuestros intrépidos aviadores militares". El 12 de febrer l'alcalde va convidar la població a una manifestació "en honor de los intrépidos aviadores" que havien realitzat el primer vol trasatlàntic a Amèrica del Sud amb l'hidroavió Plus Ultra.
En el món de l'esport va destacar el partit de futbol jugat a casa entre el S.C. Puerto Sagunto i el Torrente FC. L'equip local va guanyar per tres gols a zero en esta eliminatòria del grup B. Ho contava Las Provincias del 9 de febrer. Cal destacar que els visitants eixiren amb un jugador menys. També s'ha d'esmentar el tracte agressiu del públic amb els torrentins. Marcaren dos gols Conde i un Vicente. Un altre encontre era descrit per La Correspondencia de Valencia el 15 de febrer. Es deia que el Sagunto va empatar a casa per un gol contra l'España.
Carnestoltes
L'11 de febrer moltes famílies van celebrar el dijous de Carnestoltes. De vesprada, la gent va eixir a ballar la 'tarara' i altres músiques. El 17 de febrer el corresponsal de Las Provincias es queixava que hi havia poques màscares. El més important era el ball en la societat de la Viti. Allí "una plaga de chiquillos recoge confetti de suelo y hace irrespirable el ambiente". Solament destacava una comparsa d'un veí de Puçol que anava pel carrer i alegrava la població. Un altre esdeveniment social fou la boda del jove Arturo Peris Monreal. Els padrins foren la mare i el registrador de la propietat del districte. El 'lunch' se celebrà en la Sociedad Vitivinícola. Va assistir "lo más distinguido de la buena sociedad saguntina".
El 17 de febrer va faltar José Pitarch Viña, exalcalde de Sagunt, en la seua casa situada en el carrer Pacheco. El 19 de febrer el Diario de Valencia escrivia que "su muerte ha causado general sentimiento dejando imborrables recuerdos de su acertada gestión". El cadaver fou portat a muscles pels majorals de la Puríssima Sang. Moltes personalitats l'acompanyaren fins al panteó familiar.
Gestions
El regidor Moliner Ruiz va fer diverses gestions relatives al Port de Sagunt. Esta i unes altres notícies formaran part del següent 'De cent en cent'.
