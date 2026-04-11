Sagunt toma medidas para mejorar la comunicación entre la administración y los vecinos

El Ayuntamiento de Sagunt mejorará los canales de comunicación con la ciudadanía. Este es el acuerdo al que se llegó en el último pleno ordinario, que contó con los votos a favor de todos los partidos políticos.

Una propuesta del Grupo Municipal Popular para mejorar la atención municipal y facilitar los trámites online a vecinos y profesionales, así lo explicaba la edil Sara Cañada. "El objetivo de avanzar hacia una administración más accesible, ágil y eficaz, adaptada a las necesidades reales de los vecinos y vecinas, especialmente en un contexto donde la digitalización de los servicios públicos es cada vez mayor", afirmó la concejala.

El PP justificó esta medida en la cantidad de problemas de comunicación que padecen los ciudadanos de Sagunt así como los profesionales. "Muchos vecinos y vecinas encuentran dificultades para comunicarse con el ayuntamiento, con líneas telefónicas frecuentemente colapsadas o con largas esperas para ser atendidos. A ello se suman las colas en la atención presencial, lo que genera frustración y una percepción negativa del servicio público", insistía Cañada. Ante esta situación los populares demandaban canales directos de apoyo ante los problemas actuales, una petición que el gobierno está dispuesto a estudiar, tal y como ha avanzado a Levante-EMV la concejala responsable del SAIC (Servicio de atención e información a la ciudadanía), María José Carrera.

Votación en el pleno de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Medidas del gobierno

Aunque Carrera ha matizado que la moción de los populares es muy genérica y no aporta medidas o acciones concretas, sí que comparte que la comunicación es mejorable y por eso, " ya llevamos algún tiempo trabajando en el tema", adelantaba a este diario. Entre las alternativas que se están revisando está la Instalación de una centraliza que funcione con Inteligencia Artificial, lo que hará el servicio telefónico municipal mucho más eficiente. "No hay que perder de vista que somos una ciudad con casi 75.000 habitantes y la solución no pasa por poner más gente al teléfono, explicaba".

Otro de los objetivos del gobierno es "implementar acciones para reducir los tiempos de espera", principalmente en la atención presencial, que es otro de los problemas que existe en la actualidad. Además, se está trabajando en la posibilidad de incrementar el número de trámites mediante vía electrónica, como pueda ser el empadronamiento, avanzaba, aunque insiste que se está explorando.

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Sara Cañada, concejal del PP / PP Sagunt

Propuesta PP

La propuesta aprobada presentada por el PP contempla el impulso de canales directos de apoyo —como atención telefónica reforzada o mensajería instantánea— que permitan resolver dudas, guiar en los trámites y ofrecer asistencia ante posibles incidencias, evitando desplazamientos innecesarios y mejorando la eficiencia del sistema.

Asimismo, se incluye la creación de un canal específico de información dirigido a profesionales, con el fin de comunicar de forma ágil cualquier novedad, cambio normativo o actualización en los procedimientos administrativos.

La concejal del Partido Popular, Sara Cañada, ha valorado positivamente la aprobación de la iniciativa, destacando que “damos un paso importante para mejorar la relación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, facilitando los trámites y haciendo la administración más cercana”.

En este sentido, ha señalado que “era necesario actuar ante una situación que muchos vecinos sufren a diario, con dificultades para contactar con el ayuntamiento o largas esperas en la atención presencial”.

Cañada ha subrayado que “esta propuesta no se quedará en una declaración de intenciones, sino que marca una hoja de ruta clara para mejorar la atención y la calidad del servicio público”.

Desde el Grupo Municipal Popular han agradecido el apoyo del resto de grupos políticos a una iniciativa que consideran “clave para modernizar el ayuntamiento y mejorar el día a día de vecinos y profesionales”, terminaba.