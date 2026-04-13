Más de 10.000 personas dan vida al Gerencia Fest
El festival de música y gastronomía llenó la Gerencia durante sus cuatro jornadas de actividades
Patricia Granell
Ni el pequeño bajón que supuso una jornada pasada por agua justo cuando el cartel alcanzaba sus cotas de expectación evitó que la I edición del Gerencia Fest, que ya se había estrenado con un formato similar y en el mismo escenario, se cerrara con un gran éxito.
En palabras a Levante-EMV, desde la organización del festival explican la "muy buena acogida" de la propuesta, que llenó de música, gastronomía y juegos todo el fin de semana largo en el complejo del Port de Sagunt. En su carta de agradecimientos a "todo el Puerto de Sagunto por acoger, sumar y hacer que todo esto tenga sentido", los promotores del evento no su olvidan de mencionar a "los vecinos, por vuestra paciencia y por aguantarnos estos días".
Entorno emblemático
La organización del Gerencia Fest no ha querido perder la oportunidad de destacar el entorno en el que se desarrollaron las actividades, un "lugar emblemático que tiene un encanto especial".
Desde el ayuntamiento, que colaboraba con el festival, destacan también la gran respuesta del público "con más de 10.000" asistentes durante las cuatro jornadas de espectáculos. Según las estimaciones municipales, un 60 % del público fue de Sagunt y la comarca, mientras que el restante 40 % estaba conformado por "un turismo de proximidad, como Castelló, València o Teruel, además de ingleses, alemanes y belgas".
Impacto
De esta forma, según insisten desde el consistorio, "el festival ha tenido un impacto positivo para la ciudad y para los hosteleros locales que han participado".
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