Descubre a la mayor promesa de la alta gastronomía de Sagunt

La cocina de Sagunt se abre paso entre la gastronomía más importante. La reconocida chef, Vicky Sevilla, quien se convirtió en la mujer más joven en recibir una Estrella Michelin, ya dio a conocer el nombre del municipio en este ámbito. El próximo en hacerlo puede ser Luís María Casado González, quien este martes tiene el reto de conquistar el XIV Premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu Madrid, un certamen dirigido a estudiantes menores de 25 años que cursen el último año de formación en cocina y que destaquen por su pasión y su visión de la gastronomía.

Clasificación

Casado se clasificó, entre 50 alumnos, al demostrar sus habilidades elaborando un vídeo receta de tan solo 5 minutos, en el que tuvo que cocinar un plato a partir de la propuesta de 'Codorniz rellena y patatas suflé, con salsa y guarnición libre'. El valenciano puso a prueba su creatividad eligiendo el guiso de su abuela de "codorniz y molleja" como inspiración. Para elaborar el plato, el cocinero realizó una 'Ballotine', una técnica que consiste en deshuesar la carne, espalmarla y rellenarla. La salsa elegida fue una clásica francesa que consiste en la reducción del fondo del ave con vino Oporto y trufa fresca de la Sierra del Toro, dándole al plato la esencia de sus raíces valencianas.

Plato realizado por Luís María Casado con base de codorniz y patatas suflé. / Levante-EMV

La gran final

Esta promesa culinaria se enfrentará este martes a otros nueve jóvenes cocineros de ocho provincias españolas en esta gran final nacional de 4 horas en Madrid. En ella, los aspirantes tendrán que demostrar sus habilidades en la elaboración de un plato con una propuesta a partir de una base común: 'pollo y bogavante'. Los finalistas podrán destacar mediante técnicas, guarniciones libres e ingredientes que demuestren su destreza y creatividad.

Casado ya declaró sus ganas de participar en este concurso porque quiere, a través de sus platos, "transformar emociones y sensaciones". Aseguró también que esta competición significa "poner a prueba mi visión y medir mi evolución para acercarme a la excelencia de esos platos que siempre he admirado".

Premios

El concurso ofrece la oportunidad de seguir formándose en Le Cordon Bleu Madrid, a través de dos becas otorgadas a los dos primeros clasificados de 24.000 euros y 9.000 euros, respectivamente. La organización premiará también el esfuerzo de los centros en promover el certamen con una ayuda económica de 1.500 euros para la escuela del primer clasificado.

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El jurado

El jurado estará presidido por uno de los referentes de la alta cocina del país, el chef madrileño, Paco Roncero (dos estrellas Michelin), el chef jerezano, Rafael de Bedoya (dos estrellas Michelin en el restaurante Aleia y ganador de la IV edición del Premio Promesas) y el director de Gastronomía de SpainMedia, Adrián Delgado. Este jurado se completará con el equipo de chefs profesores de Le Cordon Bleu Madrid, que también evaluarán los platos de los finalistas.