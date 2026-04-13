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La escuela del BM Morvedre hace historia

El club estará en todas las finales autonómicas y en los 'Jocs Esportius'

Balonmano Morvedre junto a su afición.

Balonmano Morvedre junto a su afición. / Balonmano Morvedre

Patricia Granell

Sagunt

El Balonmano Morvedre vive uno de los momentos más destacados de su trayectoria. El club competirá en las finales autonómicas de todas las categorías de cantera, desde juvenil a infantil pasando por cadete. Además, los tres equipos han logrado clasificarse para los sectores nacionales, un logro que confirma la solidez del proyecto y el crecimiento del balonmano femenino en Sagunt, según destacan desde el club.

Balonmano Morvedre femenino

Balonmano Morvedre. / Balonmano Morvedre

Partidos

Las juveniles se enfrentarán al Handbol Mislata el 18 de abril en la lucha por el título autonómico, mientras las infantiles jugarán ante la Fundación Agustinos de Alicante y las cadetes lo harán frente al BM Santa Pola el 25 de abril.

El BM Morvedre reivindica su presencia en las competiciones autonómicas, con más de 20 jugadoras por categoría en los grupos autonómicos y preferentes. Esta cifra demuestra la calidad del trabajo de la cantera y la estructura técnica que sostiene el crecimiento del club.

El club

El presidente, Albert Llueca, subraya que "es un hecho histórico para el BM Morvedre. Tres finales autonómicas y tres clasificaciones para los sectores nacionales demuestran la fortaleza del proyecto y el talento de nuestras jugadoras. Quiero reconocer el esfuerzo de los entrenadores, entrenadoras y coordinadores, Mar Gómez, David Núñez y el director deportivo José Bonet, así como de los equipos preferentes que han alimentado el crecimiento de los grupos autonómicos. Somos un club que crece desde la base, con orgullo y con una visión clara de futuro".

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Balonmno Morvedre femenino junto a su afición.

Balonmano Morvedre junto a su afición. / Balonmano Morvedre

El club reafirma su apuesta por un modelo que combina exigencia deportiva, valores humanos e identidad territorial, según destacan La presencia en las finales autonómicas y en las dels Jocs Esportius es el reflejo de un trabajo colectivo que une a entrenadores, familias y jugadoras con un mismo objetivo: impulsar el balonmano femenino valenciano hacia nuevas metas, añade Llueca.

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