El Fertiberia vuela hacia Asobal

El Fertiberia BM Puerto Sagunto ya tiene licencia para soñar en grande. El conjunto rojiblanco, que perdió la oportunidad frente a Agustinos de acercarse más a la cabeza, se sobrepuso a una mala primera mitad en su último partido para llevarse la victoria por 29-24 frente al Trasmapi HC Eivissa en el encuentro que cerraba la vigesimosexta jornada de la División de Honor Plata.

En las valoraciones de este resultado, el recién llegado, Julen Urruzola, reconocía su felicidad. "Estoy contento por la victoria", después de que "el equipo me haya ayudado estas semanas a adaptarme". Por su parte, el entrenador del conjunto porteño, Sergio Mallo, aseguró que se hizo un buen trabajo contra un rival que estaba rindiendo "muy bien" fuera de casa. "Hemos sabido sufrir", añadió. Además, declaró que no se comparan con el resto, "nos fijamos en el partido que nos toca el próximo fin de semana, así nos está yendo bien. Sabemos que tenemos opciones de todo ahora mismo", concluyó el técnico.

Partido

El encuentro no fue fácil para los locales. El tempranero 2-0 gracias a un par de intervenciones de Dani Martínez fue respondido de inmediato por los ibicencos, que devolvieron la igualdad al marcador. Las mínimas ventajas de un tanto de los locales llegaron a partir de las transiciones de Antonio Capitán, que ya sumaba tres goles en los primeros ocho minutos. Una exclusión sobre el propio Capitán no fue aprovechada por los visitantes y el Fertiberia volvió a abrir la brecha con el 7-5. En el minuto 12, el reciente fichaje Julen Urruzola realizó su debut.

Julen Urruzola en el partido contra el HC Eivissa. / Pepa Conesa

Los de la isla probaron a atacar siete contra seis, una novedad táctica que no dio resultado, ya que en el minuto 16 llegó una nueva máxima ventaja para los valencianos con el 10-7. La defensa 5:1, en cambio, sí les funcionó a los visitantes, que lograron igualar de nuevo el partido en el minuto 22 (11-11). El tiempo muerto solicitado por el técnico del conjunto ibicenco, Eugenio Tilves, en el minuto 23, surtió efecto y sus pupilos se pusieron por primera vez por delante en el marcador (11-12) y se marcharon al descanso con su mayor ventaja hasta el momento: 12-15.

Un parcial de 3-0 en los primeros seis minutos de la segunda parte volvió a meter de lleno a los valencianos en el partido. Arnau Fernández vio la tarjeta roja directa en el minuto 33. La defensa local elevó sus prestaciones y, durante ese tramo, el Trasmapi HC Eivissa solo fue capaz de anotar un gol.

Al ver cómo su rival le daba la vuelta al marcador con el 17-16, Eugenio Tilves se vio obligado a detener el choque en el minuto 37. Una superioridad que permitió a los locales ampliar la renta hasta el +4 (20-16) y posteriormente al +5 (21-16). Los visitantes se quedaron sin tiempos muertos en el minuto 42, viendo cómo se les escapaban las opciones de puntuar.

Una doble parada de Juani Villarreal, una vez superado el ecuador de la segunda parte, frenó el intento de remontada de los ibicencos. Las lesiones de Mauricio Basualdo y Fernando González complicaron, todavía más, sus aspiraciones. Antonio Capitán, con una exhibición en ambos lados de la pista, terminó de sentenciar el encuentro en los minutos finales.

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Próximo partido

Con esta victoria, el Fertiberia BM Puerto empata a 41 puntos en lo más alto de la clasificación con el Cajasol Sevilla BM Proin, aunque el conjunto sevillano mantiene el liderato al tener ganado el 'gol average' particular. Además, estos dos nuevos puntos aseguran matemáticamente al conjunto valenciano, como mínimo, la disputa de la fase de ascenso a la Liga Nexus Energía ASOBAL. El siguiente compromiso será visitar al Barça B el próximo sábado a partir de las 17 horas en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.