Arranca 'Gent de trellat', el nuevo ciclo de charlas en valenciano de Sagunt
Las tertulias se centrarán en la reflexión de la lengua y la cultura valenciana
Patricia Granell
El 16 de abril arranca el nuevo ciclo de charlas 'Gent de trellat' del Gabinet de Promoció del Valencià del Ayuntamiento de Sagunt. Esta edición abre paso a la reflexión colectiva sobre la lengua y la cultura valenciana actual. La primera charla-tertulia titulada 'El valencià a xarxes: llengua global', dirigida por el profesor y creador de contenidos, Esteve Latorre (@el_xitxo_del_cabanyal), tendrá lugar en el Casal Jove de Sagunt a las 19 horas. Con una periodicidad mensual, asistirán a Sagunt figuras importantes que ilustrarán a los asistentes sobre los aspectos relacionados con el estado y la proyección de la lengua y otros aspectos de la cultura valenciana.
Esteve Latorre
Esteve Latorre ganó el premio a mejor creador del año en la segunda gala del Pódcast y la Creación de Contenido en Valenciano en 2025. En Instagram cuenta con más de 26.000 seguidores por sus videos de divulgación lingüística.
Mayo
Para las próximas sesiones han confirmado su asistencia el filósofo y escritor, Xavier Serra, y la académica y profesora universitaria, Carme Manuel.
¿Qué es?
'Gent de trellat' aspira a ser un foro de aprendizaje y de debate constructivo al servicio del autorreconocimiento y la autoestima del pueblo valenciano. La concejala del Gabinet de Promoció del Valencià, Patricia Sánchez, declara que "este ciclo nace con la voluntad de generar espacios vivos de reflexión, donde la lengua y nuestra cultura sean protagonistas y también un punto de encuentro entre generaciones y sensibilidades diferentes".
Según la edila, el valenciano necesita "ser vivido, escuchado y compartido en todos los ámbitos, también en aquellos que conectan con la realidad actual, como son las redes sociales o la creación de contenido digital". Sánchez añade que llevar voces referentes a Sagunt es "una manera de reconocer el talento que tenemos y, al mismo tiempo, proyectar una mirada abierta y ambiciosa sobre el futuro de nuestra lengua”.
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