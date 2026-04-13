Una giletana triunfa en una serie de Netflix

Gilet vuelve a situarse en el mapa audiovisual gracias a Celia Lopera, actriz nacida y criada en el municipio del Camp de Morvedre, que forma parte del reparto de Innato, una serie de alcance nacional que ha despertado una notable expectación y que cuenta con nombres de primer nivel como Imanol Arias y Elena Anaya.

Lopera se formó desde muy pequeña en artes escénicas y dio sus primeros pasos delante de la cámara con apenas seis años, en un rodaje realizado precisamente en el entorno local. Desde entonces, su vínculo con la actuación ha ido creciendo de la mano de una formación constante y una clara vocación artística.

Gran aprendizaje

En Innato, Celia interpreta a Sara en su etapa infantil, un personaje clave dentro de una historia marcada por la psicología y los secretos familiares. El personaje se desarrolla en tres etapas —niñez, adolescencia y edad adulta—, encarnadas por Celia Lopera, Joana Vila Puig y Elena Anaya, respectivamente.

La actriz de Gilet recuerda que su llegada al proyecto fue a través de un casting abierto, con varias fases que culminaron en una prueba presencial en Madrid ante el director Lino Escalera y el equipo de casting. “Fue un proceso largo, como muchos otros, pero cuando me llamaron para decirme que estaba dentro de 'Innato' fue una alegría enorme”, explica.

Durante el rodaje de Innato. / Levante-EMV

Más allá de la experiencia interpretativa, Lopera destaca el aprendizaje humano que ha supuesto compartir proyecto con figuras como Imanol Arias. Aunque no llegaron a coincidir en escena, sí lo hicieron en ensayos, una experiencia que la actriz define como “un sueño”. “Me hizo sentir tranquila desde el primer momento. Verle trabajar, cómo prepara hasta el más mínimo gesto, es una lección constante”, afirma.

Representar a Gilet

Celia Lopera subraya con especial orgullo representar a Gilet en una producción de estas dimensiones. “Gilet es mi lugar, donde he crecido y sigo creciendo. Es un pueblo con mucha gente talentosa, no solo en la interpretación, también en otros ámbitos" y pone de ejemplo a la también actriz, Victoria Oliver, con quien participo hace tiempo en la película "Alumbramiento" del director Pau Teixidor. "Poder dar visibilidad a mi pueblo me hace muchísima ilusión”, asegura.

La actriz recuerda con emoción cómo el estreno de la serie “revolucionó” el municipio, con vecinos, amigos, familiares y hasta profesores comentándole que la estaban viendo. “Eso demuestra lo unido que es el pueblo y el cariño que siempre me ha dado”.

“Aquí siempre se ha vivido mucho el teatro, los playbacks, las actividades culturales de la falla. Todo se hacía desde el cariño. Para mí ser actriz es amar lo que haces, no buscar solo el reconocimiento”, reflexiona.

A quienes sueñan con dedicarse a la interpretación desde pueblos pequeños como los de la comarca, les lanza un mensaje claro: formación, paciencia y constancia. “Es un camino largo y difícil, con muchos ‘no’, pero si es tu sueño, merece la pena intentarlo. No importa de dónde vengas”, concluye.