La respuesta a la dana se mantiene como el pico de producción de la desaladora de Sagunt

La resucitada controversia entre el Ayuntamiento de Sagunt y Aguas de las Cuencas del Mediterráneo (Acuamed) por la planta desalinizadora es un buen motivo para hacer un repaso de los principales hitos de esta infraestructura. El primero fue hace casi 20 años, el 29 de diciembre de 2006, cuando el pleno municipal aprobó el convenio con el organismo estatal para el desarrollo de esta instalación llamada a solucionar los problemas hídricos de abastecimiento tanto domiciliario como industrial.

No sin oposición desde el principio, más de carácter político que técnico, la previsión inicial contemplaba un gasto de 27 millones de euros, que se elevó hasta los 37,7 millones, según tiene reconocido Acuamed, hasta la finalización de la planta en 2013. Hasta 2 años después, la desaladora no contó con una red de distribución para el suministro y aún tardó más, hasta 2018, para entrar en fase oficial de explotación.

Pocos clientes

En ese punto se encontró sin clientes, debido a la escasa competitividad del precio del agua desalada, hasta que en octubre de 2020 consiguió el primero, Oxígenos Sagunto, que en ese último trimestre recibió 0,04 hectómetros cúbicos.

Con una capacidad anual de 8,4 hectómetros cúbicos, los siguientes ejercicios tampoco supusieron un repunte muy significativo en la producción, ya que el abastecimiento se limitó a 0,17, 0,16 y 0,18 hasta que en 2024, último ejercicio del que hay datos publicados, se elevó hasta los 0,93 hectómetros, ligeramente por encima del 10 % de su máximo potencial de producción.

"Bastión de resiliencia"

La explicación a esa subida está en las repercusiones de la dana de octubre. Así lo explican desde Acuamed en la memoria de actividades de aquel ejercicio: "Nuestra planta desaladora de Sagunto se erigió como un bastión de resiliencia, garantizando el suministro de agua potable a una de las poblaciones más importantes de la Comunidad Valenciana, cuando las infraestructuras convencionales quedaron afectadas. Este episodio refuerza el valor estratégico de la desalación como garantía de seguridad hídrica".

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Precio por hectómetro cúbico

Así y según el balance de los cinco primeros años de funcionamiento de esta infraestructura, el precio del hectómetro cúbico de agua desalada producido en la planta ronda los 25,5 millones de euros, contabilizando únicamente las instalaciones que se encuentran en los confines de Parc Sagunt y sin tener en cuenta la red de distribución o los gastos de explotación.