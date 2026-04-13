Sagunt impulsa una alternativa a la fallida instalación de una escenografía de Calatrava en una rotonda

A unos meses de cumplirse 25 años del estreno mundial de 'Las Troyanas' en la Nave de Talleres de la antigua siderurgia del Port de Sagunt, uno de los elementos más característicos de la multimillonaria producción que se quedó como el único chispazo de la malograda Ciudad de las Artes Escénicas sigue deteriorándose a la intemperie. Se trata de una quincena de tubos de hierro de 20 metros de longitud, que formó parte fundamental de la escenografía diseñada por el arquitecto Santiago Calatrava, y que se planteó instalar en una rotonda próxima, pero, casi un cuarto de siglo después, el ayuntamiento ultima la tramitación para darle otra ocupación a esta glorieta.

Según recogían las crónicas de la época, en este "peculiar" montaje sobresalían "las formas tubulares, que se movían asemejando a su vez un órgano enorme, columnas de alta tecnología o imponentes cañones". Añadían que "los espectadores se sentían arrastrados por el movimiento pendular y los juegos de luces multicolores y sombras de las grandes estructuras que parecían cobrar vida articulada".

Irene Papas en la presentación de 'Las Troyanas' con la escenografía de Calatrava. / Manuel Bruque /EFE

Como parte de una producción dirigida por Irene Papas que costó, según se dijo en aquel entonces, unos 400 millones de pesetas, cerca de 2,4 millones de euros, para seis representaciones en la antigua Nave de Talleres, la secretaria autonómica de Cultura del momento, Consuelo Císcar, aseguró que la estructura de Calatrava se quedaría en Sagunt como "símbolo de la ciudad de las Artes Escénicas y el recordatorio del montaje que significó el inicio de sus actividades".

Propuesta

Ya en 2007, la conselleria de Cultura reiteró esta voluntad y se ofreció para la instalación de los tubos en algún espacio próximo a la Nave, que desde el ayuntamiento se aceptó con un acuerdo plenario impulsado por los socialistas que proponía la rotonda más próxima u "otro espacio cercano, que técnica y/o estéticamente se considere más adecuado". Esa moción también facultaba al alcalde, Alfredo Castelló, a realizar las gestiones oportunas para hacer realidad este proyecto.

El siguiente avance se produjo en 2012, con motivo de la inversión de 600.000 euros de fondos autonómicos en la construcción de una megaglorieta junta a la Nave, en la que se anunció la "próxima instalación" de la escenografía de Calatrava, según palabras de Castelló, ratificadas por la entonces consellera de Territorio, Isabel Bonig. En aquella época, según recuerdan desde el gobierno local del momento, se consiguió incluso la cesión por parte del arquitecto valenciano de la estructura. Estas mismas fuentes señalan que motivos económicos retrasaron la intervención hasta que se produjo el cambio de gobierno municipal y el proyecto se quedó en el cajón.

Sin plan para los tubos

En este sentido, desde el actual ayuntamiento aseguran no saber nada del motivo que frenó esta actuación y confirman que hoy en día "tampoco hay un plan de qué hacer" con esa quincena de tubos. Añaden estas mismas fuentes que "suponemos que -estos elementos- son propiedad de la Generalitat, al enmarcarse en la producción de 'Las Troyanas', que estuvo organizada por la Conselleria de Cultura".

Sobre su instalación en la rotonda, "no consta ningún expediente ni compromiso escrito de que eso se fuera a hacer. Tal vez hubo conversaciones entre el entonces alcalde y la Generalitat para la cesión de su uso, pero no hay documentos en ese sentido". Desde el Consell, mientras, se limitan a puntualizar a preguntas de Levante-EMV que, "si es un tema de rotondas, la competencia es del ayuntamiento".

Nueva ocupación de la glorieta

Y en este contexto es en el que el actual gobierno local ha encontrado una alternativa y ya impulsa la instalación de dos de las cinco tolvas que operaban en el antiguo Pantalán, que fueron retiradas con motivo del desmantelamiento del tablero de esta infraestructura. Esta intervención, que forma parte de un proyecto más amplio para convertir la zona en un museo industrial al aire libre, estaba bloqueada desde que, el pasado mes de noviembre, el consistorio pidió permiso a la Conselleria de Cultura, al tratarse de un espacio incluido en la zona de afección del bien de interés cultural (BIC) del Horno Alto.

Dos tolvas del Pantalán

Superada esta traba, el ayuntamiento ya ultima la instalación en la rotonda de la Nave de dos de esas tolvas de descarga de graneles, autodesplazables con motor eléctrico y ruedas neumáticas y una capacidad de 50 metros cúbicos, que se construyeron en 1984 y estuvieron en servicio hasta 1993.