Sagunt muestra su inquietud por el alto riesgo de incendios forestales

El Ayuntamiento de Sagunt mostró su inquietud en el último pleno ante el alto riesgo de incendio forestal que tiene el municipio. A raíz de una moción presentada por Compromís cuando se dio a conocer el plan de actuación urgente de más de 100.000 euros aprobado por el gobierno municipal para que la Generalitat invierta en determinadas zonas forestales de la ciudad.

Así lo destacó, desde el gobierno local, Jorge Vidal quien añadió que los técnicos del departamento de Medio Ambiente junto al Consell Agrari "están evaluando qué zonas son más susceptibles a los incendios para intervenir en ellas". Durante el debate, la portavoz de la formación valencianista, Maria Josep Picó, mostró su preocupación por la seguridad, tanto de la ciudadanía como de la naturaleza.

Además, aseguró que Sagunt cuenta con un 60 % de terreno forestal "muy seco y poco húmedo". Pidió al ayuntamiento un análisis de la situación actual de los bosques y a la ciudadanía su implicación en su conservación, según aseguró la regidora, cada vez las temperaturas son más altas y los veranos más calurosos lo que supone un mayor riesgo de incendio.

El debate

En su turno, el concejal de Vox, José Tomás Serrano, denunció las políticas que prohíben la limpieza del sotobosque y el acceso a la ganadería a los montes, que calificó como "erróneas". Según declaró, existe una "incongruencia", ya que en 2024 se aprobó un plan de acción de prevención de incendios que, aseguró, el ayuntamiento sigue sin poner en marcha.

Por su parte, el portavoz del PP, Ximo Catalán, puso el foco en la zona del Codoval, un núcleo que, según el plan contra incendios, está catalogado como espacio con "riesgo muy alto de incendio". Según recordó el popular, la Diputació de València ya concedió una ayuda de más 15.000 euros para los trabajos selvícolas sobre 4,2 hectáreas de este enclave que "el ayuntamiento descartó por su inviabilidad", aseguró Catalán. Esto supuso que el consistorio devolviese la subvención con 600 euros de intereses demostrando, aseguró, otra muestra de "inacción del gobierno".

Tensión

El debate tuvo momentos de tensión cuando Serrano se burló de la regidora Maria Josep Picó al darle la "enhorabuena por descubrir que Sagunt tiene bosques llenos de madera y que la madera tiene un alto riesgo de incendio". Picó, por su parte, manifestó su falta de interés por los enfrentamientos con "la extrema derecha porque es darle aire y no se lo merecen", aseguró. Además, a efectos personales, denunció que "a nadie le importa" su currículum y calificó como "inaceptable" la falta de respeto hacia las regidoras sobre todo en un debate de "personas educadas".

Picó, agradeció al ayuntamiento el plan de actuación de más de 100.000 euros. Por otro lado, pidió al consistorio que se comenten las actuaciones que se realizan, ya que, según asegura, hay falta de información. Terminó su intervención mostrando su preocupación porque los bosques estén desprotegidos y recordó la importancia de educar a la ciudadanía.

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Votación último pleno en el Ayuntamiento de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

Votación

La corporación rechazó la aportación de Vox y finalizó con la aprobación, por unanimidad, de la moción presentada por Compromís y la enmienda PP para instar no solo a la Generalitat, sino también al Gobierno de España a aumentar el presupuesto de las ayudas para la prevención de incendios forestales.