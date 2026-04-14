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Incendio forestal en Sagunt

Medios aéreos y terrestres se han movilizado hasta una urbanización de montaña próxima a Gilet, pero el fuego ya se ha dado por controlado

Una vista de la zona donde se han producido las llamas.

Una vista de la zona donde se han producido las llamas. / Levante-EMV

Mónica Arribas

Marián Romero

Sagunt

Con gran cantidad de humo. Así se ha desarrollado esta tarde un incendio forestal en la urbanización El Romeral de Sagunt, un lugar situado en las proximidades de Gilet, concretamente, junto al complejo de la Pinada.

El aviso al Consorcio de Bomberos se ha producido hace alrededor de media hora y ha movilizado a distintos efectivos tanto terrestres como aéreos que ahora mismo están ya refrescando la zona. Según fuentes municipales, las llamas han afectado a unos 500 metros de matorral pero antes de las 17,30 horas se daba por controlado. Aún así, participantes en la extinción iban a quedarse por la zona para que no se reactive.

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Hasta el lugar se han desplazado una dotación y el sargento del parque de Sagunt, un BRIFO y un coordinador forestal del Consorcio, así como dos medios aéreos de la Generalitat y tres unidades de bomberos forestales.

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