Lleno pero no completo: El Teatro Romano de Sagunt seguirá con aforo reducido en el festival grecolatino

Sagunt recibirá a miles de estudiantes la próxima semana, dentro del nuevo festival Ludi Saguntini que permitirá conocer cómo se vivía hace más de 2.000 años. El certamen volverá a llenar las calles de talleres y de obras clásicas el Teatro Romano. Pero esto último lo hará de nuevo con limitaciones, a pesar de la amplia demanda por parte de los centros y de que el ayuntamiento acabó recientemente las obras que permitirán que el monumento recupere todo su aforo.

El alcalde, Darío Moreno, ha recordado el "esfuerzo" realizado por el consistorio para acabar hace unas semanas las salidas de emergencia de la cávea superior del Teatro Romano dentro de una mejora del entorno valorada en 300.000 euros. También ha considerado que "estamos muy cerca de recuperar ese aforo completo", aunque al ser una instalación que gestiona la Conselleria de Cultura, no ha llegado a precisar fechas.

Instante de la presentación. / Daniel Tortajada

La presidenta de la asociación que organiza el festival teatral, Prósopon Sagunt, ha remarcado que la cávea C y parte de la B "van a estar vacías" cuando hay centros que se han quedado sin poder asistir a las obras. "Es una lástima que una actividad como ésta no pueda tener más alumnos", ha dicho Isabel Pérez. También ha compartido "la sensación de que todavía no se considera suficiente el trabajo que supone organizar el festival"; unas tareas que, con previsión, comienzan en octubre sin que esto evite que "la semana anterior aún haya cosas que no se saben si están preparadas". Así, ha pedido a las instituciones que "se siga trabajando" en potenciar esta iniciativa que este año cumple su XXIX edición.

Un momento de la presentación del certamen. / Daniel Tortajada

La directora general d’Innovació Educativa, Xaro Escrig, ha garantizado todo el apoyo de su departamento a este certamen que organizan dos asociaciones de profesores en colaboración con el ayuntamiento, el aula permanente de cultura clásica de Sagunt (la Domvs Baebia), el centro de profesores Cefire y el Museo de l’Escena Grecollatina; unas entidades que también han participado en la presentación del certamen.

Calendario

El certamen comenzará el próximo lunes, día 20 y se prolongará hasta el viernes 24. En el Teatro Romano, las obras han sido cuidadosamente elegidas teniendo en cuenta la actualidad internacional pues grupos de distintos puntos de España reflexionarán en valores como la paz.

Además, talleres repartidos por toda la ciudad enseñarán aspectos de la vida cotidiana en época romana: Epigrafía y escritura, joyería, cocina, indumentaria, higiene y cosmética. Además, en la plaza Glorieta se podrán hacer actividades de este tipo sin inscripción previa.