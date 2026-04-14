Morvedre recibirá más de 125.000 euros para la prevención de incendios forestales

La Generalitat Valenciana ha dado un paso en la protección de bosques y prevención de incendios. La dirección general de Prevención de Incendios Forestales ha publicado la resolución provisional del Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios y Gestión Forestal. Estas ayudas están destinadas únicamente a los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que tengan un plan local de prevención de incendios aprobado, además de disponer de terreno forestal en el municipio.

El Camp de Morvedre

En el caso del Camp de Morvedre, la inyección asciende a más de 125.000 euros, siendo Sagunt el municipio que percibe la mayor cuantía con casi 20.000 euros. Esta ayuda llega después de que Compromís trasladase su preocupación y exigiera al Ayuntamiento de Sagunt acciones de prevención de incendios forestales. Según aseguró su portavoz, Maria Josep Picó, la ciudad cuenta con 493 hectáreas forestales y un 60 % de terreno con riesgo extremo de incendio. Picó, que exigió acciones urgentes y una mayor implicación ciudadana, subraya que la sequedad del terreno convierte los bosques de la ciudad en un "polvorín". Este fondo económico se sumará al plan de actuación urgente de más de 100.000 euros aprobado por el equipo de gobierno local.

Vistas a Sagunt. / Daniel Tortajada

La resolución provisional de la Generalitat deja un escenario de contrastes en la comarca. Mientras Sagunt encabeza la lista, Faura aparece como el municipio que menos ayuda recibe de todo el Camp de Morvedre con una inversión de poco más de 3.200 euros. Al ser una localidad pequeña, la asignación es mínima lo que obligará a su consistorio a optimizar al máximo los recursos para cumplir con las exigencias de limpieza forestal.

Con solo dos municipios de la comarca fuera de estas ayudas, Quartell y Benavites, en el rango alto de las asignaciones destacan también Segart (15.800 euros), Estivella (13.000), Gilet (12.800 euros) y Albalat dels Tarongers (12.700), mientras que al otro lado se quedan Petrés (3.300 euros), Benifairó de les Valls (4.000) o Alfara de la Baronia (5.000 euros).

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Condiciones

Los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas económicas disponen de 10 días hábiles para manifestar su conformidad con la concesión de la subvención. Además, dentro de ese plazo, tendrán que presentar la documentación sobre las actuaciones recogidas en su plan de acción que, además, deberán ejecutar antes del 23 de octubre de 2026. Aquellos municipios que no acepten la ayuda dentro de plazo o no aporten la documentación requerida, perderán automáticamente su derecho a la subvención. En ese caso, el importe será redistribuido entre los ayuntamientos que sí hayan cumplido.