Sagunt rinde homenaje a varios represaliados por el franquismo

El aniversario de la proclamación de la Segunda República se ha celebrado en el Ayuntamiento de Sagunt con un acto cargado de emoción y de memoria democrática justo en este 14 de abril. El consistorio ha rendido homenaje a tres vecinos represaliados por el franquismo cuyas condenas han sido declaradas ilegítimas y nulas según la Ley de Memoria Democrática: Ulpiano Alonso, Joaquín Villalba y Mariano Agustí.

El emotivo acto, realizado en el salón de plenos, ha permitido visibilizar el impacto de la concesión de la reciente Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a las víctimas, un título que reconoce la ilegalidad de la represión sufrida por motivos políticos, ideológicos o religiosos contemplado por la Ley desde 2022.

Los familiares

Los familiares, quienes han sido hoy su voz, han destacado la importancia de este paso que llegó tras décadas de silencio. "Ha valido la pena", destacó el nieto de Ulpiano, Pedro Luis Alonso. Este mismo subrayó también la emoción que el reconocimiento institucional supuso para sus familiares y su entorno social ya que "veían ese gesto como un verdadero acto de justicia". También ha agradecido al consistorio "por haber sido el actor que ha permitido la reparación, además de haber dado a conocer, de forma pública, todo el proceso".

Los familiares de las víctmas durante el homenaje. / Daniel Tortajada

Alonso ha concluido su intervención queriendo conmemorar el 14 de abril con una lectura de un pasaje de la obra 'La Memoria Necesaria. Historia de Puerto de Sagunto' escrita por Buenaventura Navarro Herráiz. Esta historia, según ha asegurado, "es también un relato de mi familia materna" ya que en ella se menciona la sede del Partido Autonomista, donde ondeaba la única bandera republicana de la ciudad, que se ubicaba arriba de "Muebles Gutiérrez", comercio que regentó su familia durante más de 70 años.

Seguidamente, Juan Carlos, el nieto de Mariano Agustí ha sido el encargado de recitar un texto con un tono casi poético. Así es como ha querido rendir homenaje a los tres hombres represaliados "injustamente" por el franquismo. Según ha declarado con satisfacción "nuestras familias necesitaban este reconocimiento y esta reparación personal, tanto yo como mi abuela Ana María, mi padre Mariano y los demás que han sido testigos de este acto necesario". Además, ha expresado que "hoy es un día grande, un reconocimiento a la democracia" y espera que se recuerden los nombres de unos hombres que lucharon por "los derechos y libertades individuales y colectivas". Finalmente, ha concluido su intervención diciendo "no olvidemos, pero ahora sí, festejemos".

Daniel Tortajada

Compromiso

El concejal de Memoria Democrática, Roberto Rovira, ha declarado su compromiso con este día. "Hoy, el 14 de abril, sigue siendo más que una fecha, es memoria y también compromiso". Rovira ha mostrado también su respeto hacia los familiares y a las propias víctimas. El edil ha anunciado que, en el próximo pleno, harán un reconocimiento institucional a Joaquín Villalba y Mariano Agustí para que quede recogido de manera oficial en la historia del municipio, tal y como hicieron con Ulpiano Alonso. "Sagunt se lo debe y nosotros nos lo debemos también a nosotros mismos", ha añadido.

Finalmente, el alcalde, Darío Moreno, ha recalcado que el ayuntamiento está "absolutamente" comprometido con estos reconocimientos y ha recordado que, por primera vez en la historia, Sagunt cuenta con una concejalía de Memoria Democrática. Moreno ha explicado que "aunque hoy estemos de celebración, la realidad es que esto no es más que un grano de arena en un desierto donde todavía queda muchísimo por desenterrar, por explicar, por conocer, y por hacer justicia". Además, ha asegurado que el ayuntamiento va a seguir "en la misma línea" dando apoyo a todas aquellas familias que sigan buscando a sus seres queridos "e intentar que nadie se quede atrás".

Lamento

Desde Compromís per Sagunt, su portavoz Maria Josep Picó, lamenta "no haber podido acompañar a las familias en este acto tan especial porque el concejal responsable, Roberto Rovira, olvidó invitar a los grupos municipales de la oposición a este reconocimiento institucional".