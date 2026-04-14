Así será el futuro estadio de fútbol que proyecta Sagunt

El futuro estadio de fútbol municipal de Sagunt proyectado desde hace años ha empezado a cobrar forma sobre el papel. El departamento de Actividad Física, Salud y Deportes, encabezado por el concejal Javier Timón, ha presentado a los distintos grupos municipales la memoria técnica que sienta sus bases. Además, ha confirmado la voluntad de sacar a concurso próximamente la redacción del proyecto, lo que dará un empujón a una iniciativa pendiente de impulso desde que en 2020 se completara la tramitación urbanística para lograr la disponibilidad de más de 93.000 m2, como informó entonces Levante-EMV.

El estadio, que será capaz de albergar a unos 5.000 espectadores y podrá acoger eventos, tendrá un coste total estimado en 13.549.459 euros IVA incluido, si bien la intención del gobierno local es ejecutarlo en fases recurriendo a diferentes vías de financiación. La primera "se acometerá con recursos municipales y garantizará la usabilidad del campo, mientras que las siguientes serán financiadas mediante la obtención de subvenciones externas", explican desde el ayuntamiento.

Esto último se espera lograr, entre otras cosas, al haber incorporado a la memoria criterios de sostenibilidad energética e inclusión "con el fin de que el proyecto concurra en condiciones favorables a próximas convocatorias, entre ellas las de fondos europeos".

La instalación se ubicará entre Sagunt y Port de Sagunt, concretamente, entre los terrenos colindantes al polideportivo Internúcleos, el estadio de atletismo y la piscina cubierta que se habilitaron hace un tiempo como circuito de cross mientras el proyecto de estadio cobra forma. Esta ubicación, como apuntan desde el consistorio, permitirá integrar el futuro estadio en el conjunto del complejo deportivo existente, compartiendo personal de mantenimiento y servicios complementarios.

"Además de atender las necesidades deportivas del municipio —en particular las exigencias federativas para los equipos en 2ª División B y superiores—, la propuesta incorpora criterios de innovación constructiva.... Entre los aspectos contemplados figuran instalaciones para energías renovables, sistemas de reutilización de aguas, eficiencia energética y condiciones de accesibilidad para todos los usuarios", explican desde el consistorio.

Nuevos pasos

El siguiente paso que debe dar el consistorio para hacer realidad esta obra es licitar el contrato de redacción del proyecto y dirección de obra. El primero se prevé sacar a licitación próximamente con un presupuesto de 522.000 euros IVA incluido que abarca el proyecto de ejecución, el de actividad, el desarrollo de instalaciones, los estudios geotécnicos y de seguridad, y la gestión de residuos. De este modo, se espera que sea redactado a lo largo de este año. El coste de la posterior dirección de obra, que incluye la dirección facultativa, la coordinación de seguridad y salud y el seguimiento del control de calidad, se estima en aproximadamente 410.000 euros IVA incluido.

El nuevo campo, como remarcan desde el consistorio, se suma a otras actuaciones del ayuntamiento para la mejora de las instalaciones deportivas de fútbol del municipio, como la sustitución del césped artificial del campo principal de los Campos de Xulla recientemente finalizada. También están proyectadas la instalación de césped artificial en el campo de fútbol San Francisco de Borja y la sustitución del mismo en el campo de fútbol Vial-Polideportivo.