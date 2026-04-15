Cómo solicitar las 'Becas de Movilidad' de la Fundación Bancaja Sagunt

La Comisión Delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt ha lanzado una nueva edición de su programa 'Becas de Movilidad', con el objetivo de impulsar la formación de los estudiantes del Camp de Morvedre. Es por eso que, las personas que podrán optar a estas ayudas son: los graduados, licenciados, diplomados y estudiantes que sean residentes en la comarca que pretendan completar, ampliar y actualizar sus conocimientos en cualquier campo de actividad.

Dotación

El programa 'Becas de Movilidad 2026' convoca tres subvenciones con una dotación de 1.000 euros cada una. Se efectuará el 40% del importe en el momento de la concesión de la beca y el 60% restante se hará efectivo cuando se haga entrega del informe con la labor realizada, resultados obtenidos, aprovechamiento, etc.

Cartel becas de movilidad Sagunt 2026. / Fundación Bancaja Sagunt

Solicitud

La solicitud se deberá presentar junto a: una fotocopia del DNI, curriculum vitae, certificado de empadronamiento, expediente académico con la nota media numérica, un justificante de aceptación como alumno/a en el curso o resguardo de matriculación, una memoria explicativa del motivo de la estancia, especificando el plazo y lugar de la estancia y una declaración jurada de si se disfruta de otras becas o ayudas económicas de otros organismos

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Cuándo y dónde se presenta

La presentación de candidaturas se encuentra ya abierta y se podrá entregar la documentación requerida hasta el próximo 31 de julio en la sede de la Fundación Bancaja Sagunt (C/ Caballeros , nº 12, Sagunt) o a través del correo electrónico: capella.pallares@fundacionbancaja.es.