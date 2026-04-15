El CB Puerto se acerca a Segunda FEB
Los rojinegros ya se han clasificado, a falta de un partido para que termine fase regular, para la 'final four' que decidirá el ascenso
Patricia Granell
El CB Puerto Sagunto vuelve a rescribir su propia historia. Su primer equipo, a las órdenes de David Martínez, está firmando una temporada para el recuerdo, que ya le ha llevado a terminar en lo más alto de la fase regular, demostrando que "el trabajo, la constancia, el compromiso y la ambición tienen recompensa", según apuntan desde la entidad.
Por primera vez, el conjunto porteño está en lo más alto de la tabla como primer clasificado de la Tercera FEB. Además, a falta de un solo partido para dar por finalizada la fase regular, el equipo ha conseguido el pase directo hacia la 'final four', dando un paso muy importante en la temporada y acercándose un poco más al objetivo de las fases finales.
Esfuerzo
Este resultado es fruto de meses de esfuerzo, sacrificio y crecimiento. Los rojinegros no solo han competido, sino que han dominado. El equipo llega en su mejor momento, con confianza, carácter y la convicción de que el grupo está preparado para dar el salto. Porque cuando un vestuario cree, compite y nunca deja de empujar, pasan cosas grandes, según recalcan desde el CB Puerto.
Aún queda una última jornada, que el equipo afronta con ilusión, ambición y muchas ganas de seguir compitiendo. Saben que están en su mejor momento, llenos de confianza para dar el salto porque ahora, con el liderato en el bolsillo, el siguiente reto ya lo tienen marcado en rojo: ascender a Segunda FEB. Este broche llevará hasta el pabellón José Veral al Picken Claret a partir de las 19 horas del sábado.
Agradecimientos
El club han querido compartir este logro agradeciendo el apoyo de sus patrocinadores, a la familia porteña, una afición que ha animado cada partido y no les ha dejado solos, a sus familiares, cuerpo técnico y directiva.
El CB Puerto recuerda que no se conforma, quiere más. Y que ahora va a por el ascenso.
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