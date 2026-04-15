El Club de Halterofilia Sagunt brilla en el Campeonato de España Máster

El Club de Halterofilia Sagunt volvió a dejar su sello en el panorama nacional tras una destacada actuación en el Campeonato de España Máster, disputado los días 11, 12 y 13 de abril en el Pabellón de Deportes Santa María del Águila, en El Ejido (Almería). La competición, de gran relevancia en el calendario nacional, reunió a los mejores atletas veteranos del país y confirmó el alto nivel del conjunto saguntino.

Representación

El club estuvo representado por un total de 11 deportistas, que no solo destacaron por su participación, sino también por el alto nivel competitivo. En categoría masculina compitieron Sergio Criado y Borja Felis (M35), Eduardo Vázquez (M40), y Raúl Sebastián junto a Agustín Tadeo Martínez (M45). Por parte del equip femenino, el club contó con la participación de Carolina María Juan, María Peralta y Marta Casas (W35), Sahila Ariño y Laura Chavero (W40), y Rebeca Vélez (W50).

Resultados

En cuanto a los resultados, el balance fue especialmente positivo, con varios atletas en el podio. Borja Felis se proclamó campeón de España en la categoría 88 tras firmar un total olímpico de 305 kg. También subieron a lo más alto del podio Laura Chavero, oro en categoría 77 con 155 kg, y Rebeca Vélez, primera en categoría 86 con un total de 121 kg.

Las medallas de plata llegaron de la mano de Raúl Sebastián, segundo en la categoría 79 con 170 kg, y de Agustín Tadeo Martínez, subcampeón en la categoría +110 tras sumar 218 kg en el total olímpico.

Los medallistas junto a los entrenadores. / Club Halterofilia Sagunt

Más allá de las medallas, el campeonato dejó otros logros relevantes para el club. Tanto Borja Felis como Rebeca Vélez establecieron nuevos récords de España en sus respectivas categorías. Felis, además, fue galardonado con el premio a la tercera mejor marca absoluta de toda la competición. Además de eso, el resto de del equipo consiguió no solo clasificarse para este campeonato nacional, sino que también mejoraron sus marcas personales o debutaron en la competición con una ejecución ejemplar.

Este éxito deportivo no se entiende sin la labor de sus entrenadores Sergio Criado y Eduardo Vázquez, cuyo trabajo, compromiso y experiencia son fundamentales para la progresión del equipo.

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Con estos resultados, el Club de Halterofilia Sagunt regresa de El Ejido con un balance muy positivo y refuerza su posición como una de las entidades de referencia en la halterofilia máster a nivel nacional.