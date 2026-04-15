Conoce las ayudas de cada municipio de Morvedre para luchar contra el fuego

El Camp de Morvedre recibirá 447.968,92 euros de la Diputació de València para la prevención de incendios y la gestión forestal que se sumarán a los 125.000 euros de la Generalitat Valenciana. El presidente de la entidad provincial, Vicent Mompó, ha presentado este martes, junto al diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, las novedades de la edición 2026 del programa de subvenciones en esta materia.

En esta comarca, la cantidad que llegará a los municipios va desde los cerca de 50.000 euros que corresponden a Albalat dels Tarongers o Estivella hasta los más de 7.000 de Canet d'en Berenguer, que ha sido el municipio con menor inversión al tener menos superficie forestal. Un caso similar es el de Faura que es la segunda localidad de Morvedre con menor subvención, cerca de 9.000 euros.

Programa Gestifoc

Se trata del programa anual Gestifoc que este año, según ha anunciado el propio Mompó, "ha rediseñado completamente su operativa para simplificar al máximo la burocracia". "De esta manera -ha explicado el propio presidente- seguimos consolidando una forma de entender la acción pública más útil, más inteligente y conectada con la realidad de nuestros ayuntamientos".

Las ayudas provinciales se dividen en dos bloques: por un lado, está la prevención de incendios y por otro, la subvención relacionada con la gestión forestal. El primero lo encabeza Sagunt, al que diputació destina 31.393 euros. A corta distancia le sigue Algar del Palància, con 29.495, después Albalat del Tarongers con 29.158, Alfara de la Baronia con 28.686 euros, Estivella con 28.285, Benifairó de les Valls con 26.405 euros o Gilet con 26.188 en la parte alta de la tabla; mientras que en la baja está Canet d'en Berenguer con 7.085 euros y Faura con 8.945 euros.

Por lo que respecta a la gestión forestal, Torres Torres ha sido el municipio con mayor inversión, 21.640; seguido de Albalat dels Tarongers con 21.387 euros, Estivella con 21.072 y Gilet con 20.964. De estas ayudas se quedan fuera localidades como Sagunt, Canet, Faura, Alfara de la Baronia, Algíma d'Alfara y Petrés. Tal y como se aclara desde Diputació, estas ayudas, un total de 2 millones se destinan a los municipios propietarios de montes para desarrollar trabajos de gestión forestal, como tratamientos silvícolas y mejora de masas vegetales.

Cuadro de inversiones / Diputació de València

En el primero de los casos (prevención de incendios) se movilizan 6 millones de euros para ejecutar las infraestructuras previstas en los planes locales de prevención de incendios, incluyendo áreas cortafuegos, mejora de caminos forestales y puntos de agua para la extinción.

Criterios

Según la diputació, la asignación de las cantidades que corresponden a cada ayuntamiento se han llevado a cabo según el baremo técnico que recoge, entre otros aspectos, los siguientes: tamaño del municipio (se prioriza los más pequeños), superficie forestal (cuanto más monte, más ayuda), planificación (planes forestales o de prevención de incendios), y la existencia de espacios naturales protegidos y/o montes de utilidad pública.

Con un montante global de 8 millones de euros, la edición 2026 de Gestifoc presenta como novedad más relevante, tal como explica el diputado Avelino Mascarell, "la reducción a la mitad de la burocracia que hasta ahora acompañaba a este plan" y destaca que "esto tiene un doble beneficio: simplifica la gestión por parte de los ayuntamientos, y, lo que es más importante, permite que las acciones preventivas se lleven a cabo de manera más ágil".

También enmarcado en este proceso de simplificación administrativa, el área de Medio Ambiente ha adelantado la convocatoria de estas subvenciones al mes de marzo, tres meses antes que en el ejercicio anterior, lo que permitirá iniciar antes las actuaciones y mejorar su impacto preventivo.