Gilet arranca los trámites para definir su futuro como pueblo

Gilet quiere definir su futuro como pueblo, por lo que el ayuntamiento ha iniciado la elaboración de su Agenda Urbana Local, al igual que otros municipios como Torres Torres. Un instrumento estratégico que permitirá concretar y diseñar el modelo de municipio para los próximos años. "Esta herramienta de planificación permitirá analizar la situación actual de la localidad y establecer, de manera ordenada y consensuada, las principales líneas de actuación en ámbitos como el urbanismo, la movilidad, la vivienda, el medio ambiente, los servicios públicos, el desarrollo económico y la cohesión social", explicaba el concejal de Participación Ciudadana, Juanjo Melchor.

El proceso cuenta con el apoyo de la Diputación de València, que acompaña los municipios en la definición de estrategias locales basadas en criterios de sostenibilidad, planificación responsable y gobernanza participativa.

Zona recreativa de Sant Esperir / Daniel Tortajada

Participación ciudadana

En el marco de este proceso, el Ayuntamiento impulsa diferentes acciones de participación ciudadana para recoger opiniones, detectar necesidades e incorporar propuestas de mejora desde la perspectiva de la población. Con la voluntad de facilitar la implicación del conjunto de la ciudadanía, se ha habilitado una encuesta "on line", que permanecerá abierta hasta el próximo 26 de abril de 2026. El cuestionario permite expresar opiniones y prioridades sobre varios ámbitos clave del desarrollo municipal. La encuesta se puede rellenar a través del siguiente enlace: https://forms.gle/cWo6wAjzdYGWFFZQA

Las aportaciones recogidas, junto con el trabajo técnico que se está desarrollando, servirán para definir los objetivos estratégicos y estructurar un plan de acción que orientará las decisiones municipales de los próximos años. Desde el Ayuntamiento de Gilet se invita toda la ciudadanía a participar activamente en este proceso colectivo, que marcará la hoja de ruta del futuro del municipio.

Estrategia europea

No hay que olvidar que esta estrategia se enmarca en la Agenda Urbana Española y en los principales referentes europeos de desarrollo sostenible, con el objetivo de adaptar las políticas municipales a los retos presentes y futuros, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y reforzar la capacidad del municipio para acceder a oportunidades de financiación supramunicipal.