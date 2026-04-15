Persecución y detención en Sagunt: Recuperan una furgoneta robada con decenas de paquetes

Un repartidor de mensajería se vio en apuros el pasado miércoles en una concurrida avenida de Sagunt al confiarse y dejar su furgoneta con las llaves puestas mientras realizaba una entrega en un domicilio cercano. Esto fue aprovechado rápidamente por un hombre para subirse a ella y darse a la fuga con el vehículo, cargado de decenas de paquetes pendientes de distribución.

Una patrulla de la Policía Local acudió al lugar, la avenida Doctor Palos, y avisó al resto de unidades. Una gran ventaja para los agentes fue que el conductor se había dejado su teléfono móvil dentro de la furgoneta, lo que permitió localizarla en un camino próximo a la CV-314, en el tramo entre Sagunt y Petrés.

Al llegar, los agentes encontraron la furgoneta completamente abierta, con varios paquetes apilados tanto en el interior como en los alrededores del vehículo, si bien el presunto ladrón había desaparecido. Minutos después, una de las patrullas observó que un turismo se aproximaba a la zona de forma sospechosa, con tres ocupantes a bordo. Al percibir la presencia policial, el turismo inició una huida a gran velocidad, lo que motivó el inicio de una persecución policial.

La persecución concluyó cuando el vehículo fue abandonado en el camino de la Font de Ribera pues el coche quedó inmovilizado al sufrir la fractura del cárter del motor y el reventón de una rueda. Pese a que los tres lograron huir a pie, la Policía Local consiguió identificar al conductor, quien fue posteriormente detenido mientras se activaba una investigación para identificar a los otros dos acompañantes.

Mercancía recuperada

El repartidor recuperó tanto su furgoneta como la totalidad de los paquetes que transportaba. El turismo utilizado por los presuntos autores del robo y la posterior conducción temeraria fue trasladado al depósito municipal, quedando a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Local ha destacado la importancia de esta actuación "que evitó no solo la pérdida del vehículo y la mercancía, sino las consecuencias económicas y logísticas que habría supuesto para los destinatarios de los paquetes, el conductor y la empresa de mensajería afectada", como apuntan desde el ayuntamiento.