La primera conexión en autobús con Parc Sagunt arranca entre críticas

La Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) pone en marcha este miércoles una nueva línea de autobús, que dará la primera respuesta, al menos con ese objetivo nace, a una vieja reivindicación de Sagunt. Se trata de una conexión directa desde València y el Port hasta Parc Sagunt, tanto la primera fase ya consolidada, que tendrá una parada, como la que alberga la gigafactoría de celdas de baterías, con otro punto de apeo. Este servicio supone el primer enlace en transporte público con cualquier polígono industrial del municipio.

Como ya anunció la Generalitat, a través de su vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, esta línea contará con cuatro expediciones diarias de lunes a viernes y un coste anual de 57.000 euros para "cumplir con la demanda de los trabajadores de PowerCo de tener una alternativa de movilidad diaria". De hecho, según defienden desde el Consell a preguntas de Levante-EMV, "la propuesta de horarios original se ajustó después de varias reuniones con los trabajadores".

Uno de los vehículos que presta el servicio entre València y el Port de Sagunt. / Daniel Tortajada

Este servicio cuenta con dos salidas desde la estación de autobuses de València a las 7.14 horas y las 8.20 horas, que efectúan las mismas cuatro paradas que la línea regular, llegan a Parc Sagunt a las 7.47 horas y 8.53 horas, entran al Port por la avenida Hispanidad y finalizan el recorrido en la avenida Mediterráneo a las 8.15 horas y las 9.21 horas. De vuelta, los buses salen a las 16.50 horas y las 18.05 horas, pasan por el polígono a las 17.04 y 18.19 horas para arribar a la estación a las 17.57 horas y las 19.12 horas.

"Bodrio"

Frente al "avance relevante en la mejora de la movilidad" que se reivindica desde la Generalitat con esta nueva L-120, el servicio ya ha recibido las primeras críticas incluso antes de su puesta en marcha. Ha sido desde Iniciativa Porteña, cuyo portavoz, Eduardo Márquez, considera esta línea como "un bodrio", que es "muy insuficiente para un periodo de 10 años", en referencia al plazo de concesión a favor de Autos Vallduxense (AVSA) del contrato CV-102 València Metropolitana Nord, al que se ha incorporado esta conexión.

El segregacionista pronostica que esta L-120 "no va a cumplir con la demanda que generará la ampliación de Parc Sagunt". Además de anticipar "autobuses desbordados" al limitarse la capacidad de transporte a "100 personas entre los dos autobuses de la mañana", Márquez también duda de la extensión de la concesión. Una década "es demasiado amplio si lo comparamos con la evolución tan rápida del Puerto en materia demográfica".

Transporte urbano

En cualquier caso, la nueva línea impulsada desde la ATMV está enfocada a personas que viven en València y trabajan en Parc Sagunt, ya que la conexión entre los núcleos urbanos de la capital comarcal y el polígono industrial es tarea del ayuntamiento. Con este fin, la concejalía de Movilidad Urbana ya dio luz verde a un nuevo proyecto de transporte urbano, que contemplaba la creación de una línea específica para Parc Sagunt II.

Desde el consistorio confirman que la puesta en marcha de este contrato está programada para principios de 2027 y, según la planificación, contempla 16 expediciones diarias de lunes a viernes desde las 5.30 horas hasta las 18.30 horas con una parada en el núcleo histórico, dos en el Port y seis internúcleos.

Línea 115

Por el momento, la L-120 "es positiva", añaden desde el ayuntamiento, aunque "debe servir de impulso para abordar también la línea 115", en referencia a la conexión regular entre València y la capital del Camp de Morvedre. Fuentes municipales insisten en que "ha mejorado, pero sigue presentando insuficiencias. El crecimiento del Puerto de Sagunto es un hecho y necesitamos que los servicios de transporte crezcan al mismo tiempo".

El gobierno local añade que «el ayuntamiento está haciendo su parte, pero es necesaria la implicación de todas las administraciones para encontrar una solución definitiva de movilidad metropolitana para el Puerto, donde 45.000 personas viven desconectadas de la red de Cercanías y Metro».

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Alternativas

Esta apostilla también la añaden desde IP que pide a la Generalitat que "se abra a otras alternativas como el Metro, que es su competencia, o entable negociaciones con el Ministerio de Transportes para acercar el tren de Cercanías hasta el Puerto", apunta Márquez. El segregacionistas censura al Consell por "no mirar más allá de los autobuses, cuando lo que necesita el Puerto es un transporte de alta capacidad, más si cabe cuando se puede aprovechar la construcción de las vías para el transporte de mercancías en los aledaños de la gigafactoría de PowerCo para el Metro".