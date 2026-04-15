Proyectan recrear la entrada de Sant Vicent Ferrer en Algímia d'Alfara

La tradicional entrada de Sant Vicent en Algímia d'Alfara, con la que se conmemora la llegada del santo a la localidad predicando el evangelio, contó con mayor participación de la habitual. Una celebración que va cogiendo auge, por lo que la Cofradía ya está trabajando en algunas novedades con el objetivo de ponerla en valor y atraer un mayor público a verla.

Según ha podido conocer Levante-EMV, desde la cofradía, entidad que organiza el evento, se ha planteado la posibilidad de teatralizar el momento en el que el dominico pisaba Algímia en 1413. Un recorrido que se iniciaba por la zona de huerta desde Torres Torres, hasta llegar a la actual plaza que lleva su nombre, donde, cuenta la leyenda, que se sentó a descansar en una roca para reponer fuerzas de su largo trayecto. Precisamente, en ese lugar, que hoy sirve de recibimiento al santo, queda constancia de esta historia a través de un grabado que así lo cuenta.

Un momento de la Entrada de Sant Vicent. / LEVANTE-EMV

Recorrido y acto

Esta vez el recorrido no se hizo por la zona agraria, si no por la avenida València y calle Torres Torres hasta llegar a la plaza de Sant Vicent, donde le esperaba el pueblo para acompañarlo en procesión hasta la iglesia. Además de no seguir el itinerario habitual, los festejos taurinos, que se celebraron durante el pasado fin de semana a cargo de la comisión, obligaron a que el acto se celebrara el lunes, día del patrón, en lugar de la víspera como venía siendo habitual.

Este año, además, no solo es que ha habido más gente participando del acto, sino que se ha sumado más juventud que en otras ediciones. "Estábamos distintas generaciones y ha sido muy emotivo", Sant Vicent contó también con la banda de música

Pese a todo lo ocurrido, el acto se desarrolló con total normalidad, eso sí, con más seguidores que en años anteriores, como se notó en la iglesia durante la eucaristía, que fue oficiada por el nuevo párroco José Mas y que se llenó de feligreses. Cabe destacar la actuación del coro de la parroquia.