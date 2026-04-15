Pistoletazo de salida en Sagunt a los presupuestos participativos 2027

Un plan para hacer frente a las pequeñas actuaciones ordinarias de barrio con impacto para transformar la ciudad. Así presentó el Ayuntamiento de Sagunt la tercera edición de los presupuestos participativos, que reserva 500.000 euros, con un máximo de 125.000 euros por proyecto, para las propuestas que superen varias cribas y acaben reflejadas en la previsión municipal de cuentas para 2027.

Con un sistema de selección similar al de los años anteriores, la concejala de Participación Ciudadana, María Rubio, hizo un repaso de los resultados de las dos primeras experiencias con 11 intervenciones por 970.000 euros, elegidas a través de 3.200 votos. Del primer proceso, la iniciativa ganadora, la construcción de un refugio para albergar felinos abandonados, "está en ejecución y este año se hará realidad", aseguró. De la ampliación de las zonas de sombra y vegetación, Rubio apuntó que hay dos plazas ya remodeladas en Sagunt y el Port, mientras en Almardà queda una pendiente. La propuesta más cuantiosa de esta primera generación fue para arreglar el Triángulo Umbral, que "ya está en obras", según destacó la edila.

Del resto de intervenciones, como la mejora del espacio urbano, particularmente los parques infantiles, explicó que ya cuentan con proyecto, mientras que de la red de baños públicos, demanda que se extiende más allá de los presupuestos participativos, señaló que los procedimientos administrativos están muy avanzados para sacar a licitación la construcción de aseos en los paelleros de la Gerencia y la remodelación de los cuartos de baño del mercado municipal de Sagunt.

Avances

En cuanto a los proyectos que se deben ejecutar a lo largo del presente ejercicio, como la plantación de un millar de árboles, la adaptación de calles para las personas con movilidad reducida o la instalación de jardines polinizadores, la concejala socialista explicó que "todos están previstos para este año, a finales como mucho".

Junto a Rubio y con la ausencia del concejal de Hacienda, Toni Iborra, la presentación de estos III Presupuestos Participativos contó con el alcalde de Sagunt, Darío Moreno, quien animó a la ciudadanía a participar como otra fórmula para conocer sus intereses. El presidente de la corporación local destacó también que el sistema de selección de las propuestas "replica la gestión municipal, ya que hay recursos limitados que se deben destinar a las acciones con un mayor impacto positivo".

Inicio lento

Además de reconocer que a esta iniciativa "le costó echar a rodar", Moreno destacó que los proyectos de las dos primeras ediciones "ya están todos en marcha" y se mostró especialmente satisfecho por la mayor participación en el segundo proceso.

La presentación de propuestas ya está abierta y la votación final será entre el 15 y el 30 de septiembre

A preguntas de Levante-EMV, el alcalde explicó por qué, pese al éxito, no se amplía la reserva de 500.000 euros o el límite máximo de 125.000 euros por propuesta. "Las intervenciones no se limitan al gasto consignado en los presupuestos participativos. Algunos ejemplos son la plantación de árboles o la ampliación de zonas verdes, a los que vamos a dedicar más, igual que las obras de adecuación de las calles a las personas con movilidad reducida", puntualizó.

Mejora del día a día

Además, "las grandes inversiones se tratan en el ámbito político y tienen sus propios procesos participativos. Lo que queremos con este plan es atender las actuaciones de mejora para el día a día en los barrios, que se nos escapan entre los grandes proyectos", añadió el alcalde de Sagunt.

Sobre esta "herramienta clave para la implicación de la ciudadanía", Rubio detalló que la presentación de propuestas ya está abierta y así seguirá hasta el 31 de mayo. La siguiente ventana de participación será entre el 15 y el 30 de septiembre, cuando se elegirán los proyectos ganadores, entre los que hayan superado las cribas técnicas, hasta alcanzar el medio millón de euros. La concejala socialista añadió que "este modelo está consolidado, porque ya arroja resultados reales. Además, tiene el alto valor de dar voz a la ciudadanía. Esperamos una buena acogida".

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Requisitos

En esta primera fase, las propuestas, hasta un máximo de tres por participante, deberán llegar de asociaciones inscritas en el registro municipal o personas mayores de 16 años que estén empadronadas en Sagunt desde antes del 15 de marzo de este año. En cuanto a las propuestas, deben ser de competencia y ámbito municipal, además de ser posible su ejecución, al menos el inicio, en 2027.