El acceso a la información vuelve a generar polémica en Gilet

La agrupación de Esquerra Unida Gilet no descarta iniciar acciones legales, "que pudieran corresponder en derecho", declaraban a este diario, ante lo que consideran una vulneración del derecho de acceso a la información, después de una solicitud y varios requerimientos realizados en nombre de la concejala María Ángeles Cortijo, portavoz de EUPV en el ayuntamiento, sobre el Plan Parcial de la urbanización la Paz, que a día de hoy no han recibido, denunciaban.

Según un escrito remitido a Levante-EMV, ya son varios meses desde la petición, fechada en primera estancia el pasado 17 noviembre. Tras esta y antes la falta de la documentación solicitada, se presentaron dos requerimientos más, sin que la documentación haya sido puesta a su disposición, explicaban desde EU. Sin embargo, sí que matizan que el propio alcalde, Salvador Costa "firmó la resolución de alcaldía n.º 1072/2025, autorizando expresamente el acceso a la documentación y su puesta de manifiesto electrónica". Ante la falta de ejecución, se presentó un segundo requerimiento, al que el alcalde respondió con una nueva resolución —la n.º 1115/2025, de 5 de diciembre— ordenando a los servicios administrativos que pusieran la documentación a disposición de la concejala. Cuatro meses después, ninguna de las dos órdenes ha sido ejecutada", exponen.

No es trabajo fácil

El alcalde, por su parte, vuelve a insistir que "no se está negando la información; la documentación se está buscando, pero no es fácil. No es trabajo de un día. Hay que tener en cuenta que el archivo municipal se ha cambiado tres veces y que la documentación solicitada no está digitalizada y que es de hace más de 50 años, por lo que hay que dedicarle tiempo y no podemos paralizar el ayuntamiento para estas cosas, porque tampoco hay capacidad", explicaba Costa, en alusión a la petición de EU.

Pleno de Gilet. / Daniel Tortajada

Petición

En cuanto a la información requerida por parte de EUPV, en el requerimiento se anota que "se proceda de forma improrrogable a dar cumplimiento a las resoluciones presentadas y se me facilite acceso digital directo a los documentos solicitados", requería Cortijo. En este sentido, solicitan planos de ordenación del Plan Parcial de 1967, acuerdos plenarios de cesión de terrenos y la acreditación de la titularidad municipal del Parque Urbano n.º 4 "Barranco de la Maladitxa". "Se trata de documentos esenciales para conocer la situación jurídica y urbanística real de la urbanización y defender los intereses de sus vecinos y propietarios".

Cabe recordar la querella criminal interpuesta por la asociación vecinal "en defensa de los intereses de la urbanización". Los afectados sostienen que "existe una clara intencionalidad de usurpar la titularidad de inmuebles residenciales para hacerlos pasar por suelo dotacional público”, adelantó el portavoz popular, Francisco Fabuel, en otro artículo de este diario donde calificó estos hechos de “muy graves”.

Otra queja del PP

Precisamente, el acceso a la información también ha sido objeto de otra queja formal por parte del Partido Popular, ante la Dirección General de Administración Local por "el bloqueo sistemático" a la labor de la oposición que, según denuncia, el equipo de gobierno "está ejerciendo al impedir que el grupo municipal acceda a la información relativa a esa zona", tal y como publicó Levante-EMV hace unos días, sobre el mismo tema: la Paz.

A este respecto, el alcalde contestaba en este artículo: "Aquí no se bloquea a nadie, al contrario, eso es lo que intenta hacer la oposición. Intentar bloquear con sus maniobras oscuras y sus mentiras", declaraciones que han obtenido respuesta par parte de la concejala de Esquerra Unida. Según Cortijo, "el alcalde dice en prensa que no bloquea a nadie, pero sus propias resoluciones llevan más cuatro meses sin ejecutarse. El derecho de información de los concejales no se ejerce con charlas informales; se ejerce con acceso real a los expedientes oficiales, tal y como reconocen sus propias órdenes", afirmaba en un comunicado.

El grupo municipal popular de Gilet ha vuelto a emitir otro comunicado en relación a este tema. El portavoz del PP, Francisco Fabuel, ha afeado al alcalde que siga negando la información requerida por la oposición a pesar de la advertencia del Síndic de Greuges que "tuvo que intervenir ante la negativa del Ayuntamiento a entregar documentación solicitada por los concejales, recordándole su obligación legal de colaborar y advirtiéndole que la falta de respuesta vulnera el derecho de acceso a la información pública", recordaba el concejal.

Igualmente, ha criticado respecto al alcalde que “no coincida lo que dice en público con lo que dice al Síndic. En público, el primer edil afirma que se nos atenderá gustosamente; pero ante el Síndic justifica la falta de respuesta diciendo que no han contestado porque están muy ocupados. Un hecho que para el PP es “especialmente grave y revelador”. Del mismo modo, argumenta Fabuel que “si de verdad quisieran atendernos, no tendríamos que acudir al Síndic, ni siquiera haría falta ir en persona para solicitar la información porque está la opción telemática en pleno 2026”.

Momentos de una sesión ordinaria en Gilet. / Daniel Tortajada

Por último, Fabuel ha lamentado que el Gobierno socialista haya convertido los plenos extraordinarios y urgentes en su práctica habitual “para evitar así que los vecinos puedan intervenir y que la oposición pueda fiscalizar, al enviar de forma tardía y en su mayoría incorrecta la documentación que se lleva a pleno”. “Estamos en abril y no se ha celebrado ni un solo pleno ordinario. Esto no es eficiencia: es falta de planificación”, ha recalcado el portavoz popular.