Así afronta el BM Morvedre la fase de permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola

El BM Morvedre llega a la parte decisiva de la temporada en su mejor momento. Después de poner el broche a la fase regular en la Liga Guerreras Iberdrola en un partido trepidante en casa frente al Mecalia Atlético Guardés (23-23), las jugadoras de Cristina Cabeza parten con ventaja en el 'play down' para evitar la última plaza de descenso, al arrastrarse los enfrentamientos directos entre los cuatro contendientes, que, además de las saguntinas, son el Elda Presitigio, el Caja Rural Aula de Valladolid y el Zonzamas Pluscar Lanzarote.

Las canarias son las que peor lo tienen, ya que empiezan con 2 puntos, por los 6 del BM Morvedre, los 7 de las castellanas y los 9 de las alicantinas. El lunes tendrá lugar el sorteo para determinar el orden de los enfrentamientos entre todos a doble partido. A expensas de ese calendario, las cuentas para el equipo de Cabeza son fáciles: Ganar los dos partidos a las lanzaroteñas, como hicieron en la temporada regular, sería suficiente para garantizar un año más su presencia en la máxima categoría del balonmano femenino español.

Personalidad competitiva

En el último partido, las saguntinas se medían al equipo que les apeó de la fase fina de la Copa de la Reina y que acudía al pabellón René Marigil con la necesidad de puntuar para asegurarse la cuarta posición liguera. Después de los primeros 20 minutos de dominio local, las gallegas hicieron valer su superioridad, pero nunca pudieron despegarse. El BM Morvedre, mientras, demostró su personalidad competitiva y Lucía Julve supo culminar con éxito la jugada final para dejar un punto en casa.

Cabeza se dirige a sus jugadores en el último partido. / Dani Arroyo

Cabeza reconoce que el partido fue "muy loco" y destaca que su equipo nunca perdió la confianza, "como demuestra la última jugada. Hay que quitarse el sombrero". Sobre la lectura más general del rendimiento de las suyas, la entrenadora del BM Morvedre apunta que "estuvimos bastante bien y el partido terminó sin lesiones graves". En este aspecto, la principal preocupación se centra en el tobillo de Fernanda Couto, aunque la previsión es que pueda estar en el 'play down'.

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Mentalización

Esta fase de permanencia se abrirá el próximo fin de semana y quedará concluida a finales de mayo. "Estamos muy mentalizadas para afrontar este 'play down' de la mejor manera posible", explica Cristina Cabeza.