La cineasta Pilar Távora, en Sagunt: "Contar el intento de exterminio del pueblo gitano era necesario"

La cineasta sevillana Pilar Távora presentó ayer en Sagunt su documental 'La Gran Redada gitana. Historia de un genocidio', una obra que rescata uno de los episodios más duros y menos conocidos de la historia de España. La proyección tuvo lugar en el Centro Cívico Antiguo Sanatorio con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano pero antes aprovechó la mañana para conocer el casco antiguo junto a la edil de Servicios Sociales, Nuria Carbó, y la exdiputada saguntina ligada al Instituto de Cultura Gitana del Ministerio, Marga Pin.

La cineasta, en el centro, atiende a Marga Pin junto a la edil Nuria Carbó. / Daniel Tortajada

La obra relata la historia de la conocida como 'Gran Redada de 1749', considerada el mayor intento de detención y eliminación del pueblo gitano en España. Esta persecución tuvo lugar durante el reinado de Fernando VI y, ejecutada bajo la dirección del Marqués de la Ensenada, supuso la detención de más de 10.000 de gitanos y gitanas de todo el territorio. Separaron familias para que no pudieran reproducirse, con el objetivo de extinguir su cultura y estilo de vida. Tras las detenciones, hicieron dos grupos: por un lado, los hombres capturados fueron enviados a trabajos forzosos en los arsenales de la Marina y, por otro, las mujeres y los niños fueron a cárceles o fábricas. Estas persecuciones y encarcelamientos duraron hasta 1765. Durante esos años muchos gitanos y gitanas fallecieron por las malas condiciones de vida, la insalubridad de las prisiones y la dureza de los trabajos que estaban obligados a realizar. La Gran Redada dejó una ruptura de los vínculos entre los "castellanos" y los gitanos, y, también en el punto de vista de estos últimos, que vieron traicionados sus esfuerzos de integración en la sociedad de la época.

Gran Redada Gitana. Historia de un genocidio. / Levante-EMV

Acto de justicia

Távora califica este episodio histórico como un "genocidio" y subraya, por tanto, la necesidad de sacarlo a la luz. "Era absolutamente necesario contar esta historia", afirma. Ha destacado también que su difusión supone “una satisfacción” y, sobre todo, "un acto de justicia". La directora señala que estos hechos no pueden entenderse como algo aislado, sino como parte de un proceso histórico cuyas consecuencias aún resuenan en la actualidad: "Las cosas no pasan porque sí, el pasado tiene mucho que ver con lo que vemos en el presente", declara.

Valor femenino

La sevillana ha destacado también el valor simbólico de que sea una mujer quien lidere un proyecto de estas características, aunque matiza la importancia de que esta historia "salga a la luz". En este sentido, insiste en que lo importante no es tanto "quién lo cuente, sino que se cuente" y la sociedad la conozca.

Por esto, más allá de la historia, esta proyección adquirió un carácter significativo en Sagunt. Fue un acto reivindicativo que invitó a la memoria colectiva y al reconocimiento de una injusticia largamente silenciada. En este sentido, la cineasta sevillana Pilar Távora puso en valor que el consistorio lleve varios años celebrando el Día Internacional del Pueblo Gitano con diversas iniciativas y consideró que "ojalá muchos ayuntamientos empiecen a tener las mismas iniciativas y tomen ejemplo".