Entrada gratuita para vivir el ascenso del CD Acero
Los rojiblancos reciben este sábado (18.30 horas) al Manises CF en su segunda oportunidad de certificar el regreso a Tercera RFEF
Todo está listo para que el Fornás del Port de Sagunt viva otra jornada histórica. En la recta final de la temporada del grupo norte de la Lliga Comunitat, el CD Acero tiene este sábado a partir de las 18.30 horas la segunda oportunidad de certificar el ansiado ascenso a Tercera RFEF, después de una campaña dominante en la que solo ha sufrido tres derrotas, la última en la pasada jornada, cuando tenía en su mano asegurarse la primera posición, y las dos anteriores en casa.
El escenario esta vez es distinto, ya que los porteños estarán apoyados por sus seguidores para recibir al Manises CF, que ocupa un puesto en mitad de la tabla y está matemáticamente salvado. El entrenador rojiblanco, Rubén Furió, espera "un buen equipo que nos pondrá el partido difícil. Tienen gente experta con experiencia en categorías superiores, aunque nosotros intentaremos asegurar el ascenso cuanto antes y que nuestra gente disfrute".
Empuje
Desde el Acero se hace un llamamiento "a toda la afición para llenar las gradas del Fornás y empujar al equipo hacia el objetivo". En una tarde que "promete emociones fuertes", los rojiblancos no quieren esperar más para escapar, después de dos temporadas, de la Lliga Comunitat y buscan saborear cuanto antes el premio de una campaña marcada por "el esfuerzo, la constancia y el compromiso".
Según insisten desde la entidad porteña, tanto el vestuario como la masa social acerista está llena de ilusión por vivir "un momento que quedará grabado como una página dorada en la historia del club". La clave para llegar a este punto en una temporada en la que el objetivo no iba más allá de pelear por el ascenso, Furió apunta que "el trabajo diario, que es el que te acerca más ganar". En este caso, el premio es devolver al CD Acero a una categoría más acorde con su tradición.
Derbi
A expensas del cierre de temporada del Atlético Saguntino, en el que tiene casi garantizada la disputa del play-off de ascenso a Segunda RFEF, los porteños ya han hecho sus deberes para que la próxima campaña se reedite el derbi.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
- UGT denuncia la 'insostenible' situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro
- Muere un motorista en un accidente de tráfico en la V-30 en Paterna
- Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
- El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027
- Una avería eléctrica interrumpe la circulación entre Alboraia Peris-Aragó y Alameda en una jornada de huelga en Metrovalencia