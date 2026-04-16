Entrada gratuita para vivir el ascenso del CD Acero

Todo está listo para que el Fornás del Port de Sagunt viva otra jornada histórica. En la recta final de la temporada del grupo norte de la Lliga Comunitat, el CD Acero tiene este sábado a partir de las 18.30 horas la segunda oportunidad de certificar el ansiado ascenso a Tercera RFEF, después de una campaña dominante en la que solo ha sufrido tres derrotas, la última en la pasada jornada, cuando tenía en su mano asegurarse la primera posición, y las dos anteriores en casa.

El escenario esta vez es distinto, ya que los porteños estarán apoyados por sus seguidores para recibir al Manises CF, que ocupa un puesto en mitad de la tabla y está matemáticamente salvado. El entrenador rojiblanco, Rubén Furió, espera "un buen equipo que nos pondrá el partido difícil. Tienen gente experta con experiencia en categorías superiores, aunque nosotros intentaremos asegurar el ascenso cuanto antes y que nuestra gente disfrute".

Empuje

Desde el Acero se hace un llamamiento "a toda la afición para llenar las gradas del Fornás y empujar al equipo hacia el objetivo". En una tarde que "promete emociones fuertes", los rojiblancos no quieren esperar más para escapar, después de dos temporadas, de la Lliga Comunitat y buscan saborear cuanto antes el premio de una campaña marcada por "el esfuerzo, la constancia y el compromiso".

Entrenamiento del primer equipo del CD Acero. / Daniel Tortajada

Según insisten desde la entidad porteña, tanto el vestuario como la masa social acerista está llena de ilusión por vivir "un momento que quedará grabado como una página dorada en la historia del club". La clave para llegar a este punto en una temporada en la que el objetivo no iba más allá de pelear por el ascenso, Furió apunta que "el trabajo diario, que es el que te acerca más ganar". En este caso, el premio es devolver al CD Acero a una categoría más acorde con su tradición.

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Derbi

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