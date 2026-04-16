Premios de hasta 900 euros en el nuevo Salón de Otoño de Fotografía de Sagunt
El certamen de la Fundación Bancaja está abierto a fotógrafos de toda España
Patricia Granell
Arranca la convocatoria de la 47ª edición del Salón de Otoño de Fotografía, organizada por la comisión delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt. Con temática libre, la convocatoria está abierta a fotógrafos aficionados y profesionales residentes en España. Se convoca la concesión de tres premios dotados con 900, 450 y 300 euros. Además, a estos se suman dos premios sociales, con una dotación de 360 y 240 euros, a los que pueden optar miembros de la Agrupación Fotográfica Arse.
La exposición
Las fotografías ganadoras, junto a una selección de las presentadas, formarán parte de una exposición que tendrá lugar en la Sala Ximo Michavila de la Casa Capellà Pallarés del 24 de septiembre al 16 de octubre de 2026 en Sagunt.
El año pasado
En su edición del año pasado, el Salón de Otoño de Fotografía de Sagunt concedió el primer premio a la colección '¡Basta!', presentada por Diego Pedra Benzal; el segundo puesto a Pedro Díaz Hermoso por la serie 'Retrato del alma' y en tercera posición quedó la colección 'Nacimiento de la mujer árbol', presentada por Amada Madurga Martínez. Los dos premios sociales se otorgaron a Miguel Vicent López por la fotografía 'Domingo de resurrección' y a David Piqueras Aparicio por la fotografía 'Tiro y arrastre'.
La presentación de candidaturas ya está abierta y finaliza el 31 de julio. La información y bases completas pueden consultarse en la web de Fundación Bancaja: www.fundacionbancaja.es
Suscríbete para seguir leyendo
- El presidente de Mercadona pone el contador a cero en las cuentas del Roig Arena
- Unos 100.000 migrantes de la Comunitat Valenciana tienen dos meses y medio para regularizar su situación
- Una avería eléctrica interrumpe la circulación entre Alboraia Peris-Aragó y Alameda en una jornada de huelga en Metrovalencia
- La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana
- UGT denuncia la 'insostenible' situación del complejo educativo de Cheste: un año sin agua y problemas de suministro
- Muere un motorista en un accidente de tráfico en la V-30 en Paterna
- Adiós al sol: la Aemet pronostica el regreso de la lluvia y las tormentas a la Comunitat Valenciana
- El Nou Mestalla avanza: ya se instalan pilares y anillos de compresión de su cubierta rumbo a su apertura en 2027