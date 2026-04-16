Premios de hasta 900 euros en el nuevo Salón de Otoño de Fotografía de Sagunt

Arranca la convocatoria de la 47ª edición del Salón de Otoño de Fotografía, organizada por la comisión delegada de la Fundación Bancaja en Sagunt. Con temática libre, la convocatoria está abierta a fotógrafos aficionados y profesionales residentes en España. Se convoca la concesión de tres premios dotados con 900, 450 y 300 euros. Además, a estos se suman dos premios sociales, con una dotación de 360 y 240 euros, a los que pueden optar miembros de la Agrupación Fotográfica Arse.

La exposición

Las fotografías ganadoras, junto a una selección de las presentadas, formarán parte de una exposición que tendrá lugar en la Sala Ximo Michavila de la Casa Capellà Pallarés del 24 de septiembre al 16 de octubre de 2026 en Sagunt.

Fotografía '¡Basta!1' de Diego Pedra Benzal, primer premio 46 Salón de Otoño de Fotografía. / Diego Pedra Benzal

El año pasado

En su edición del año pasado, el Salón de Otoño de Fotografía de Sagunt concedió el primer premio a la colección '¡Basta!', presentada por Diego Pedra Benzal; el segundo puesto a Pedro Díaz Hermoso por la serie 'Retrato del alma' y en tercera posición quedó la colección 'Nacimiento de la mujer árbol', presentada por Amada Madurga Martínez. Los dos premios sociales se otorgaron a Miguel Vicent López por la fotografía 'Domingo de resurrección' y a David Piqueras Aparicio por la fotografía 'Tiro y arrastre'.

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