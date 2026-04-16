Hallan animales decapitados en Sagunt en un posible ritual
Los cuerpos sin vida de varias aves fueron encontrados el martes en un fardo junto a una playa poco concurrida
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de un posible delito de maltrato animal que acabó abandonando en un fardo los cuerpos sin vida de varias aves decapitadas y otras con signos de cortes en el cuello.
El macabro hallazgo fue realizado este martes por la tarde en una playa poco concurrida, la que está al sur del Port de Sagunt, el Grau Vell. Allí, una persona avisó a la Policía Local de la presencia junto al mar de un extraño fardo bien atado y lleno de moscas. Estos lo abrieron y descubrieron los restos de varios animales muertos, junto a trozos de frutas y de zanahorias. En concreto, vieron lo que parecían un par de gallos, un pato, una codorniz y dos doradas junto a pedazos de coco, naranja y limón.
Ante semejante descubrimiento, desde la Policía Local dieron aviso a efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que acudieron a inspeccionar el fardo y recoger imágenes.
La aparición de restos de aves degolladas con trozos de cocos alrededor no son nuevas en España y se han relacionado con rituales de brujería donde el sacrificio animal se utiliza como ofrenda. Por ello, no se descarta que el fardo encontrado en el Grau Vell esté relacionado con una práctica de este tipo, como ha ocurrido otras veces en playas valencianas donde se han hallado otros animales decapitados.
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