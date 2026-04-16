Sagunt contará con la escritora Vanessa Montañés por el Día del Libro
La creadora de Algar de Palància participará en la presentación de la obra colectiva '101 Historias de Amor Valencianas' este viernes
Patricia Granell
El Centro Cívico del Port de Sagunt será escenario de la presentación del libro '101 Historias de Amor Valencianas', publicado por la editorial Vinatea, este viernes 18 de abril a las 10.30 horas. Se trata de una obra colectiva que reúne distintas voces de la literatura valenciana contemporánea. Entre las autoras se encuentra la escritora valenciana, Vanessa Montañés, quien además formará parte de la programación del evento cultural 'Entre Lletres'. En él, Montañés, intervendrá en una charla sobre poesía a las 17.00 h y estará firmando ejemplares de su novela 'Revelados' a lo largo de la jornada.
Vanessa Montañés
Vanessa Montañés es escritora, mediadora cultural y creadora del proyecto 'INTERSTICIA', un laboratorio de creación contemporánea que articula escritura, memoria, territorio y comunidad. Con más de treinta libros publicados, forma parte del colectivo Calíope y de la plataforma de Escritoras del Mediterráneo. Su novela 'Revelados' explora el amor, el deseo y los reencuentros desde una mirada íntima, donde la memoria y el cuerpo dialogan con aquello que el tiempo termina revelando.
La actividad
La actividad se enmarca dentro de la programación cultural del Camp de Morvedre con motivo del Día del Libro y supone un punto de encuentro entre autores, lectores y ciudadanía en torno a la literatura y la creación contemporánea. La propuesta está vinculada al tejido cultural de la comarca, que pone en valor la participación de autoras valencianas y el acceso a la cultura desde el territorio, reforzando los espacios de intercambio y comunidad a través de la palabra.
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