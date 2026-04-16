Sagunt vuelve a contar con cinco notarios

Sagunt cuenta con un nuevo notario que va a cubrir la plaza vacante que dejó Vicente Micó Giner. Se trata de Jesús Beneyto Feliú, quien ha cesado en su notaría de Massamagrell, haciendo entrega de su protocolo a la notaria de la localidad, Desamparados Messana Salinas, para posteriormente tomar posesión en la capital del Camp de Morvedre.

Esta toma de posesión se produce tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del Decreto 43/2026, de 27 de marzo, del Consell, de provisión de notarías vacantes en la Comunitat Valenciana para Ibi, Calp, Ontinyent, Vila-real, Sagunt, Gata de Gorgos, Villar del Arzobispo, Viver y La Pobla de Vallbona, en virtud del concurso convocado por la Resolución de 19 de enero de 2026, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, resuelto por una resolución de la misma dirección general, de 9 de marzo de 2026.

Por tanto, con esta toma de posesión, se cubre la notaría vacante y a partir de ahora Sagunt dispone nuevamente de cinco notarios, con Jesús Beneyto Feliú, Francisco Bañón Sabater, María de los Desamparados Mundi Sancho, Rosa María Pérez Guillot y la también escritora del Port de Sagunt que llegó a ser finalista del codiciado Premio Planeta, María Eugenia Rambla Gómez.

Beneyto Feliú atenderá a los vecinos en la misma dirección desde donde ejercía Micó Giner, en la avenida Sants de la Pedra, como han informado desde el Colegio Notarial de Valencia.