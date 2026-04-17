El bloqueo de Adif a las tierras de un centenar de agricultores en Parc Sagunt II aumenta la indignación

El bloqueo que padecen las propiedades agrarias de casi un centenar de agricultores en Parc Sagunt II por parte de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) ha incrementado la indignación entre este colectivo de afectados dada la "falta de respuesta" sobre el futuro de sus terrenos, que fueron reservados por la entidad pública empresarial hace más de cuatro años para la implantación de la Línea de Alta Velocidad y la conexión ferroviaria entre Sagunto y Zaragoza.

Unos terrenos que sufren acopios de material por las obras, polvo en suspensión que afecta a los árboles, además de problemas de acceso derivados del corte de los caminos habituales, situación que obliga a realizar desvíos de más de 15 kilómetros para llegar a algunas parcelas. Esta circunstancia, afirman los afectados, incrementa los costes de producción, dificulta la comercialización de la naranja, favorece los robos y agrava el aislamiento de la zona. Una coyuntura "que se prolonga demasiado tiempo ya, sin que haya noticias sobre el futuro de nuestras tierras", denunciaban, ya que a día de hoy se desconoce si habrá o no expropiación. Mientras tanto, las propiedades sufren un deterioro importante debido a las actuaciones colindantes, que también han afectado a los frutales, ante a imposibilidad de tratar las plagas, añadían.

Un afectado muestra la tierra en las hojas. / Daniel Tortajada

Críticas al gobierno local

Las críticas de estos agricultores también se hacen extensivas al equipo de gobierno de Sagunt, al que le afean "la falta de apoyo efectivo", un gobierno, explican que "se comprometió a liderar las acciones oportunas para dar solución a la situación que padecemos desde hace años", lamentaban.

Sin embargo, a este respecto, sí que hay que recordar que en agosto de 2024, toda la corporación municipal aprobó una declaración institucional para exigir soluciones cuanto antes. En ese momento, el pleno reconoció que la decisión de Adif "ha ocasionado graves y numerosos perjuicios a los dueños de los terrenos y les ha dejado con la incertidumbre de cuándo se efectuará esa reserva definitiva", explicaron en su momento en la sesión, tal y como publicó Levante-EMV.

E concreto, en esa declaración se solicitaba unánimemente a Adif que "expropie de forma rápida" esa pastilla de 1.100.000 m2 que, a petición de la entidad ferroviaria, se excluyó de la urbanización de Parc Sagunt II prevista en 2018 y se reservó para la futura conexión del Corredor Mediterráneo con el ferrocarril del Sagunt-Teruel- Zaragoza. Así, demandaba el documento que "a ser posible", esa medida se adopte, "cuando se hagan los trámites de expropiación de la franja de tierra del Corredor Mediterráneo" pues creen que "los propietarios han sido gravemente perjudicados", decía.

Pocos avances

Pese a la petición de aquel entonces, poco se ha avanzado y esto es lo que denuncian los propietarios, recordando que han pedido "en reiteradas ocasiones, la mediación del consistorio para mantener una reunión directa con responsables de ADIF y abordar el futuro de nuestras tierras". Sin embargo, "las respuestas recibidas por parte de los responsables municipales han sido escasas o nulas y, en todo caso, ineficaces", apuntaban.

Vista de campos afectados. / Levante-EMV

Por parte del gobierno se aseguraban a Levante -EMV que "el ayuntamiento ha estado haciendo presión, pero en última instancia la decisión de expropiar depende de Adif", respondían.

Por otro lado, este diario se ha puesto en contacto con Adif para conocer los pasos que se han dado en relación a estos terrenos, pero, por ahora, no se ha obtenido respuesta.

Historial

Los propietarios recuerdan que Parc Sagunt II fue proyectado en 2018 con una superficie de 6,6 millones de metros cuadrados y que, durante el periodo de información pública de 2021, ADIF presentó alegaciones para reservar aproximadamente 1,1 millones de metros cuadrados destinados a la implantación de la Línea de Alta Velocidad y la conexión ferroviaria entre Sagunto y Zaragoza.

Posteriormente, la aprobación definitiva del Plan Especial del Área Logística de Sagunt incorporó esta reserva de suelo, pese a que, según denuncian los afectados, hasta la fecha no se ha iniciado ningún proceso de expropiación ni se ha informado formalmente a los propietarios sobre plazos o previsiones de ejecución.

A pesar de que algunos propietarios han tenido varias reuniones tanto con ADIF como con EEE (Espais Econòmics Empresarials), estos aseguran que continúan sin obtener una respuesta clara sobre el futuro de las parcelas afectadas y alertan de que la indefinición actual pone en riesgo la viabilidad económica de muchas explotaciones agrícolas.

Los terraplenes son una constante / LEVANTE-EMV

Consecuencias

Además, advierten de que, si no se actúa con rapidez, muchas de las tierras quedarán definitivamente rodeadas por polígonos industriales e infraestructuras viarias, hecho que compromete gravemente la continuidad de la actividad agraria en el entorno.

Por todo ello, el colectivo reclama a las administraciones implicadas una solución urgente y viable, tanto para garantizar los accesos actuales como para definir el futuro de unos terrenos que consideran condenados a la inviabilidad económica si se mantiene la situación actual.

Los afectados han anunciado que continuarán insistiendo en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de una salida para unas tierras que, según remarcan, “han sido trabajadas durante generaciones y no pueden quedar abandonadas por la falta de planificación y respuesta de las administraciones”.