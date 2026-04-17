Canet cuelga el “no hay billetes” en su séptima edición del Triatlón Olímpico ‘no drafting’

La VII edición del Triatlón Olímpico se llenará de deportistas dispuestos a darlo todo en las calles de Canet d’en Berenguer este sábado 18 de abril, a partir de las 15:30 horas. Esta actividad que se enmarca en el programa Primavera Activa. Este año, ha habido lista de espera tras llenar el cupo de participantes de 450.

Inscritos

De los 450 inscritos en la prueba, 63 serán mujeres de 20 comunidades autónomas y cuatro países diferentes. En esta ocasión, la cita contará con la presencia de la triatleta Sara Pérez Sala en calidad de madrina. Por otro lado, entre los favoritos para subirse a lo más alto de podio figuran: Miguel Fernández, Ander Irigoyen, Peru Alfaro, Mikel Garmendia y las corredoras Eider Bereziartua, Isa Solsona y Teresa Ribes. Además, el paratriatleta olímpico, Héctor Catalá, que consiguió la medalla de plata en Tokio 2020, también estará en la línea de salida.

Una participante en otra edición del triatlón. / Ayuntamiento de Canet

Cortes en las carreteras

Como años anteriores, la organización cortará temporalmente algunas vías de la localidad, entre las 15:15 y las 19:30 h: Mare Nostrum (desde Jaime I) y la avenida Blasco Ibáñez. Del mismo modo, la Policía Local propone utilizar como vías alternativas el barrio de San José (hacia Puerto de Sagunto), Cañas y Barro (rotonda de Mercadona) para los que se desplacen hacia Almardá y, para la zona de Castellón, se podrá acceder por la N-340.

Duración y recorrido

La organización calcula que la prueba tendrá una duración de unas tres horas y media, en las que los más de 400 participantes deberán recorrer una distancia de 1,5 km a nado, 40 km en bicicleta y 10 km corriendo. La cita, con distancias olímpicas, se celebra en modalidad no drafting, es decir, que en la prueba de ciclismo un corredor no puede beneficiarse del efecto aerodinámico de otro y está obligado a mantener una distancia mínima de 12 metros.

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El alcalde, Pere Antoni, declaró que “para nosotros es un orgullo volver a acoger esta prueba, que se ha convertido en una fecha fija de nuestro calendario deportivo y que este año, bate el récord de participantes. Es un evento que cumple perfectamente con nuestro nuestros proyectos de desestacionalizar la temporada turística y alargarla hasta seis meses, y de fomentar la vida sana”.