Así se ha estrenado la conexión por autobús a Parc Sagunt

«Todo es mejorable, pero el arranque es positivo». Así valoran desde la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación los primeros días de servicio de la línea de autobús que une València, Parc Sagunt y el Port.

La jornada inaugural se saldó con más de una veintena de pasajeros por expedición, hasta un total de 85. Además del servicio que se presta para los trabajadores, fundamentalmente residentes en València, de las dos fases del polígono industrial, esta línea 120 también se espera que ayude, aunque sea mínimamente, a descongestionar el servicio que presta la propia Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) entre el ‘cap i casal’ y especialmente el núcleo del Port.

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L115

En este sentido, desde la ATMV también apuntan que el mismo día que se estrenó la L120, en la L115, que es la línea regular que une València y el núcleo costero, hubo un promedio por expedición inferior a las 40 personas. «Los primeros resultados son buenos», insisten.