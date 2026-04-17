Cuestionan la necesidad y la financiación del futuro estadio de fútbol de Sagunt

Iniciativa Porteña ha mostrado su más rotunda oposición al proyecto presentado por el Ayuntamiento de Sagunt para la construcción de un nuevo estadio de fútbol junto al polideportivo internúcleos, una infraestructura que los segregacionistas consideran "innecesaria, desproporcionada y perjudicial para los intereses del conjunto del municipio".

El proyecto

El proyecto contempla inicialmente un estadio con capacidad para 5.000 espectadores, con la posibilidad de ampliación futura hasta más de 20.000. Según un estudio de detalle elaborado en 2021, el coste estimado de construcción ascendía a 16 millones de euros, una cifra que, tal y como advierte IP, "se verá notablemente incrementada debido al encarecimiento generalizado de los costes de construcción en los últimos años, con lo que el proyecto podría alcanzar una cifra incluso superior a los 22 millones de euros".

La pasada reunión. / Levante-EMV

Iniciativa Porteña

Desde la formación declaran, además, que el principal usuario de esta infraestructura será el Atlético Saguntino, en cuyo estadio se ha remozado recientemente el césped artificial. "Estamos ante un proyecto claramente desequilibrado, que no responde a las necesidades reales de todo el municipio", señalan.

El portavoz de Iniciativa Porteña, Eduardo Márquez, ha sido contundente al señalar que "este estadio no es una prioridad para nuestros vecinos. Es una inversión desmesurada que no responde a las necesidades reales ni del Puerto ni del conjunto del municipio. Los principales campos de fútbol han sido remodelados recientemente, a excepción del que utiliza el Mare Nostrum, que lo será este año. Por lo tanto, los clubes de fútbol ya tienen sus necesidades cubiertas. No se explica que quieran construir un estadio de gran capacidad cuando no es necesario".

Asimismo, Márquez ha recordado otras inversiones urgentes que siguen pendientes: "Tenemos un pabellón inacabado frente al cementerio, deficiencias en las pistas del José Veral y actuaciones necesarias en el Fornás o en el propio campo del Atlético Saguntino. Antes de embarcarnos en aventuras faraónicas, deberíamos terminar lo que está empezado y atender las necesidades básicas".

Otro de los aspectos que genera mayor preocupación en IP es la financiación del proyecto. Según la información trasladada, la construcción comenzaría con recursos municipales, confiando en completarla mediante aportaciones de otras administraciones, incluidos fondos europeos. "Nos parece profundamente irresponsable basar una inversión de esta magnitud en expectativas inciertas. Dudamos seriamente de que esos fondos lleguen, lo que podría convertir este proyecto en una ruina para las arcas municipales", ha afirmado Márquez.

Inversión

Desde el grupo municipal subrayan que con una inversión estimada de entre 16 y más de 20 millones de euros se podrían atender numerosas necesidades prioritarias del municipio, como "asfaltado de calles, creación de escuelas infantiles municipales, aparcamientos públicos, plan de inundaciones, recuperación del patrimonio como la Gerencia, adecuación de espacios públicos, construcción de nuevas piscinas, tanto al aire libre en el Puerto como cubiertas, o la creación de un auditorio de música largamente reclamado por la ciudadanía".

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Iniciativa Porteña anuncia que se opondrá "con todas nuestas fuerzas" a la ejecución de este proyecto. "No vamos a permitir que se hipoteque el futuro económico del municipio por una infraestructura innecesaria. Vamos a defender los intereses de nuestros vecinos con firmeza y determinación", sentencia Márquez.