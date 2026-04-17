Nuevo choque entre el PP y el PSOE de Gilet

Las acusaciones del portavoz del PP, Francisco Fabuel, al gobierno socialista sobre las limitaciones del acceso a la información requerida por la oposición, han obtenido respuesta por parte del alcalde, Salva Costa, quien cuestiona el interés del concejal popular. "En lo que va de año, no ha hecho ninguna petición de documentación por registro de entrada, las únicas que tiene son las relacionadas con una sala para una reunión, que se le ha concedido", explicaba. Eso, por lo que respecta a 2026. Sin embargo, Costa va más allá y especifica que "en 2025 tiene registradas 6 peticiones; una sobre documentación de una modificación de créditos que se llevó a pleno, y, por tanto, esa información ya se pone a disposición de todos los concejales tanto en la comisión informativa como en la sesión y las otras peticiones tramitadas son de salas para realizar varias reuniones, que se le concedieron para que luego no se presentara y no se celebraran, después de movilizar a personal para habilitarlas, además de desplazar a otros colectivos para poder disponer de estas", exponía, que añade otra petición del edil popular sobre la retirada de un punto del pleno.

Otro momento de un pleno. / Daniel Tortajada

Abusivos plenos extraordinarios

Costa también ha contestado a la crítica de Fabuel vertida sobre los plenos: "el Gobierno socialista ha convertido los plenos extraordinarios y urgentes en su práctica habitual para evitar así que los vecinos puedan intervenir y que la oposición pueda fiscalizar, al enviar de forma tardía y en su mayoría incorrecta la documentación que se lleva a pleno. Estamos en abril y no se ha celebrado ni un solo pleno ordinario", Lamentaba Fabuel.

A este respecto, el primer edil recuerda "la falta de asistencia continuada" a los plenos del portavoz del PP y "cuando viene no realiza ninguna intervención. En estas sesiones es donde se tiene que hacer la labor de oposición que tanto reivindica. Por no aparecer no viene ni a uno de los mas importantes como es el de presupuestos. Este es el interés que tiene por Gilet el señor Fabuel", terminaba.

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