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Preguntas sobre igualdad laboral, ocio y violencia machista: Así es la encuesta de Canet para su plan de igualdad

El objetivo del sondeo, de participación voluntaria, es obtener datos para mejorar las políticas en la materia

Una persona coloca un cartel de '8 de Març'.

Una persona coloca un cartel de '8 de Març'. / Ayuntamiento de Canet

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Canet d'en Berenguer

Un breve encuesta que se puede responder desde el teléfono móvil, y que no implica más que unos minutos, es la herramienta que va a utilizar el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer para elaborar el II Plan Municipal de Igualdad (2026-2030), tal y como se hizo con el anterior. Todos los residentes habituales o temporales están invitados a participar hasta el próximo viernes 24 de abril.

El consistorio -en colaboración con la empresa Inves Social- ha desarrollado una aplicación que permite participar en esta encuesta que incluye una batería de 28 preguntas divididas en distintos epígrafes: situación laboral; ocio, tiempo libre y salud; maltrato y violencia de género; o usos del espacio.

“La percepción que tienen los vecinos y vecinas de este problema es muy importante para nosotros porque, por ejemplo, nos ayudará a hacer campañas de prevención y actuación más eficaces y centradas en cuestiones concretas”, explica la concejala de Igualdad Fermina Huebra. El objetivo de la concejalía es que el II Plan Municipal de Igualdad entre en vigor, como muy tarde, a lo largo del próximo mes de mayo.

Acto del 8M en Canet.

Acto del 8M en Canet. / Levante-EMV

Políticas de igualdad

La encuesta también pide a los y las participantes que den su opinión (que oscila entre “nada de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”) a preguntas como “Con el pretexto de pedir igualdad muchas mujeres buscan privilegios especiales tales como condiciones de trabajo que les favorezcan a ellas sobre los hombres”, “En el fondo las mujeres feministas pretenden que la mujer tenga más poder que el hombre” o “La igualdad ya existe”.

Según el alcalde, Pere Antoni, “luchar por la igualdad va más allá de manifestarse el 8 de marzo o solidarizarse con las víctimas de esa plaga que es la violencia doméstica, es trabajar cada día, entre todos y todas, para hacerla realidad. Y para eso necesitamos la colaboración de los vecinos y vecinas, ya que con esta encuesta lo tendremos más fácil para desarrollar acciones eficaces”.

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Para la realización del I Plan de Igualdad, que comenzó a aplicarse en 2022, se realizó una encuesta similar. De ahí nacieron la mayor parte de las acciones que se han desarrollado en Canet hasta la fecha sobre esta materia, centradas, sobre todo, en visibilizar el papel de la mujer en todos su ámbitos, fomentar su participación en todos los ámbitos municipales y campañas de concienciación. Así se han llevado a cabo desde presentaciones de libros, charlas, un cómic para mejores fomentando la corresponsabilidad en el hogar hasta apostar por el urbanismo con perspectiva de género.

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