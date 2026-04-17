Un proyecto de Sagunt llega a la final de los premios 'Fem Futur'

El alumnado participante en los premios Fem Futur FP recibió este jueves un reconocimiento en Sagunt por parte de la Asociación Seniors Españoles para la Cooperación Técnica (Secot) y Caixa Popular, en colaboración de la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Sagunt.

El salón de actos del Centro Cívico del Port de Sagunt acogió este evento, que reunió a representantes institucionales, profesionales del ámbito educativo y empresarial, así como al alumnado que optaba a Fem Futur FP, una iniciativa que promueve el emprendimiento y la innovación en la Formación Profesional y que vivirá el próximo 7 de mayo en Gandia la final a nivel autonómico.

El edil de Educación, Raúl Palmero, otorgando reconocimientos. / Daniel Tortajada

La apertura ha corrido a cargo del concejal de Educación, Raúl Palmero. A continuación, la joven Andrea Mara Luncan, docente en la Universitat Jaume I y CEO de la plataforma Jovejobs, ha ofrecido la charla “Construint oportunitats per a la pròxima generació”, centrada en las oportunidades para la juventud y la conexión entre formación y empleo.

Durante el evento se ha procedido a la entrega de diplomas al alumnado participante en esta edición, procedente de distintas especialidades del CEIPF La Laboral y del IES Camp de Morvedre: Administración y Finanzas, Desarrollo de aplicaciones web, Diseño de aplicaciones multiplataforma y Administración de sistemas informáticos. Precisamente, de esta última, ha habido una propuesta del IES Camp de Morvedre bautizada como "Movapark" y tutorizada por Pau Lluch que no solo ha obtenido una mención al mejor proyecto del centro, sino que también competirá en la final autonómica. Como ha explicado a Levante-EMV el responsable de Secot en Sagunt, Juan Carlos López, su iniciativa consiste en una aplicación para móvil que ayuda a detectar rápidamente las plazas libres en los aparcamientos, "lo que permite al usuario ahorrar tiempo y combustible".

Los ediles de Educación e Industria, con varios alumnos. / Daniel Tortajada

Durante el acto, miembros de Secot han intervenido para explicar la labor que realiza esta entidad que opera en el Camp de Morvedre desde noviembre de 2020, cuando la impulsó Juan Caros López, si bien ahora ya la integran otros voluntarios de diferentes campos: Chema Martín, Satur Domínguez, José Luis Sánchez Carrillo, Antonio Muñoz, Juan González y Juana Mª Martínez.

Esta acción, que se desarrolla desde 2022, tiene como objetivo reconocer e incentivar al alumnado de Formación Profesional del municipio y apoyar el desarrollo de proyectos innovadores que contribuyan a mejorar la sociedad. "Con ello, el Ayuntamiento de Sagunto reafirma su compromiso con la educación y con la generación de oportunidades para las nuevas generaciones", afirman desde el consistorio tras un acto en el que han intervenido también el alcalde, Darío Moreno y el concejal de Industria, Toni Iborra.