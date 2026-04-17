Las quejas por un consultorio sanitario de Sagunt se multiplican
Los populares señalan al gobierno municipal por su "falta de gestión" que deja a un barrio sin instalaciones dignas para la atención de proximidad
Las quejas por las condiciones inadecuadas en las que se presta el servicio sanitario desde el consultorio del Raval en Sagunt no cesan. Con la asociación vecinal al frente de las reivindicaciones y el apoyo ya mostrado desde CC OO o Compromís, el último en sumarse a la reclamación "justa y necesaria" de "soluciones urgentes" es el PP.
Su portavoz municipal, Ximo Catalán, exige que "se desbloquee de inmediato" la rehabilitación del consultorio, que reconocen que "es funcional y conforme a las necesaidades actuales, pero existe desde hace tiempo un problema de humedades en el sótano", que sirve como almacén de los productos y materiales sanitarios.
El concejal popular recuerda que mantener el edificio en buenas condiciones es "competencia municipal" y responde a las explicaciones dadas hasta el momento desde el gobierno local: "No es un problema de falta de recursos o de voluntad política de otras administraciones, es que el equipo de Darío Moreno no hace su trabajo".
Traslado
El traslado del servicio ya se planteó hace unos años, cuando el Ayuntamiento de Sagunt alquiló dos locales en la plaza de la Moreria, pero "siguen vacíos y sin avances concretos para su apertura. La única pieza que falta es la gestión municipal y, mientras, el barrio sigue sin una asistencia sanitaria de proximidad digna", añade Catalán.
Cabe recordar que hace unos días el consistorio ya reiteró que sigue trabajando en obtener la financiación que permita adecuar los inmuebles arrendados. Se escudaba en que la llegada del PP a la Generalitat dejó sin efecto el acuerdo alcanzado con el anterior Consell para que estas instalaciones se acondicionaran con fondos autonómicos.
Subvenciones disponibles
Frente a estos argumentos, los populares replican que hay subvenciones disponibles para reforma, reparación y mantenimiento de instalaciones sanitarias, así como mecanismos legales de cooperación con la Generalitat para la construcción y ampliación de centros de Atención Primaria.
Sin embargo, desde el gobierno local señalaban que "tenemos toda la documentación preparada para pedir la ayuda cuando la convoquen para locales alquilados, porque en la última no lo hicimos al limitarse a inmuebles de propiedad municipal".
Documentación
Más allá de cuestiones concretas, los populares insisten en que "la realidad es que ya podrían haber actuado" y anuncian que "solicitaremos al equipo de gobierno toda la documentación relativa a la posible solicitud de esta subvención, con el objetivo de comprobar si se gestionó correctamente o, por el contrario, se dejó pasar la oportunidad de actuar".
Catalán no se cansa de repetir que "estamos hablando de garantizar un espacio seguro tanto para los vecinos y vecinas como para los profesionales. Es una cuestión de voluntad política y de gestión eficaz".
Soluciones
El portavoz municipal del PP insiste en que "no se trata de discursos ni de confrontación partidista, sino de soluciones. Lo que necesita Sagunto es colaboración entre administraciones y un gobierno local que esté a la altura".
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