Reclaman mejoras en el sitio de moda para paellas y 'torràs' en el Port de Sagunt

El gobierno municipal de Sagunt no es insensible a las reiteradas reclamaciones para mejorar los servicios que se prestan en los paelleros junto a la Gerencia del Port.

Este enclave, que ha vuelto a ver incrementada su afluencia durante las recientes festividades pascueras, ya fue objeto hace unas semanas de unas obras de adecuación y reparación, mientras se última una nueva licitación, después de que las primeras quedaran desiertas, para la construcción de unos aseos. "Hemos simplificado el proyecto para intentar que haya empresas que se interesen y presenten oferta", explican fuentes municipales.

Reforma profunda

Estos movimientos no son suficientes para Iniciativa Porteña, que reitera la necesidad de "reformar profundamente" esta zona, más allá de los baños. "Es un área con muchas carencias", recalca el portavoz segregacionista, Eduardo Márquez, quien añade que, "con una inversión mínima por parte del Ayuntamiento de Sagunto, este espacio se vería muy mejorada".

Intensa actividad en los paelleros de la Gerencia del Port de Sagunt durante las recientes fiestas. / Daniel Tortajada

IP ya planteó hace unos meses que se tramitara una concesión anexa a los paelleros "para dotar de servicios adecuados a los usuarios" de este espacio. Entre las ventajas de esta fórmula, los segregacionistas señalan que "se evitarían actos vandálicos y se mejoraría notablemente el entorno. Es necesario un local que se haga cargo de la zona, con el acompañamiento municipal, para, además de los baños públicos, dotar al enclave de mesas y sillas de picnic, así como de nuevos puntos de agua".

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Sorpresa

Frente a la apuesta de IP para convertir los paelleros de la Gerencia "en una gran zona verde y de ocio para toda la ciudadanía", Márquez muestra su sorpresa porque el ayuntamiento, "liderado por el PSOE e Izquierda Unida, no mueva un dedo" y su compromiso se limite "a un mantenimiento escaso". en esta línea los segregacionistas creen que una concesión "mejoraria la limpieza, la calidad, la seguridad y la accesibilidad", mientras los paelleros "continuarían siendo gratuitos y de libre acceso", según precisan. Defienden que esta fórmula ya funciona con éxito en otros municipios.