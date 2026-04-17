Recuperan dos motos robadas en Sagunt con ayuda de una policía fuera de servicio
La agente de la Vall d'Uixó reconoció una de las motocicletas y desencadenó una actuación policial que se zanjó con dos detenidos
Dos motocicletas sustraídas y varios sospechosos detenidos por su robo. Ese es el balance de una reciente actuación de la Policía Local de Sagunt que, según reconocen desde el consistorio, "fue posible gracias a la ayuda de una agente de la Vall d'Uixó fuera de servicio".
Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado jueves en el núcleo urbano de Sagunt, cuando se recibió una llamada de una mujer que se identificó como policía local de la Vall d'Uixó fuera de servicio. La agente comunicó que acababa de identificar en circulación, en una de las calles cercanas al río, una motocicleta de cuya sustracción había tenido conocimiento recientemente.
Una patrulla de la Policía Local se personó de inmediato en la zona e interceptó al conductor y a otras tres personas, que se encontraban junto a la motocicleta señalada y otra de características similares, ambas de 125 cc. Los agentes procedieron a identificar a los cuatro y, tras realizar las comprobaciones oportunas, confirmaron que ambas motocicletas habían sido sustraídas.
Las pesquisas posteriores, llevadas a cabo por los agentes intervinientes, permitieron determinar que dos de los cuatro individuos identificados eran los presuntos autores del robo de ambos vehículos. En consecuencia, se procedió a su detención y a la instrucción de las diligencias policiales correspondientes.
Las dos motocicletas recuperadas fueron devueltas a sus propietarios en esa misma tarde. "La intervención de la agente de la Vall d'Uixó, con una estrecha vinculación a Sagunt, resultó determinante para el buen fin de la actuación", afirman desde el ayuntamiento.
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